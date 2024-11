OpenShift AI 2.15: Red Hat potenzia scalabilità e adattabilità dell’AI

Red Hat, leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source, ha annunciato la disponibilità di Red Hat OpenShift AI 2.15, la piattaforma di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) basata su Red Hat OpenShift che consente alle aziende di creare e distribuire applicazioni AI-enabled su scala attraverso il cloud ibrido. Progettato per fornire maggiore flessibilità, tuning e capacità di tracciamento, Red Hat OpenShift AI 2.15 contribuisce ad accelerare l’innovazione AI/ML delle imprese e la coerenza operativa attraverso una più efficiente regolarità e una più solida sicurezza su scala tra cloud pubblici, datacenter e ambienti edge.

Secondo IDC, le aziende incluse nella classifica “Global 2000” di Forbes destineranno oltre il 40% della loro spesa IT core alle iniziative di AI. Inoltre, sempre secondo l’analista, entro il 2026 le imprese si avvarranno dell’AI generativa e delle tecnologie di automazione per incrementare la produttività di 1.000 miliardi di dollari. Red Hat ritiene che questo livello di investimenti necessiti di una piattaforma AI/ML in grado di gestire i cicli di vita dei modelli e di creare applicazioni di AI generativa, pur essendo sufficientemente flessibile da poter essere eseguita insieme ai carichi di lavoro e alle applicazioni tradizionali nel cloud ibrido.

Le nuove funzionalità introdotte in Red Hat OpenShift AI 2.15

Red Hat OpenShift AI 2.15 ha l’obiettivo di aiutare le organizzazioni ad affrontare le emergenti richieste di carichi di lavoro AI unitamente ai requisiti delle applicazioni mission-critical e cloud-native che oggi alimentano il loro business. Le moderne funzionalità presenti in quest’ultima versione includono:

Registro dei modelli , attualmente disponibile in anteprima tecnologica, che diventa il luogo principale per la visualizzazione e la gestione dei modelli registrati. Esso fornisce un ambiente strutturato e organizzato per la condivisione, la modifica, la distribuzione e la tracciabilità di modelli di AI predittiva e generativa, metadati e articoli di modello. È disponibile anche l’opzione che consente di disporre di più registri di modelli. Inoltre, Red Hat ha donato il progetto alla comunità di Kubeflow a titolo di sottoprogetto.

Ampliamento delle funzioni di addestramento e test dell’intelligenza artificiale

Red Hat OpenShift AI 2.15 migliora le pipeline di data science e il tracking degli esperimenti, consentendo agli esperti di gestire, confrontare e analizzare più facilmente le pipeline raggruppate in una struttura lineare. La piattaforma offre anche la regolazione degli iperparametri con Ray Tune, aggiungendo algoritmi di ottimizzazione avanzati per migliorare la precisione e addestrare i modelli in modo più efficiente. Le immagini dei container di base per i cluster Ray sono ora incluse nella versione aggiornata di Red Hat OpenShift AI, e i lavori di training e tuning possono essere pianificati su carichi di lavoro distribuiti nel cluster per accelerare i lavori e massimizzare il loro utilizzo.

Disponibilità di Red Hat OpenShift AI 2.15

Red Hat OpenShift 2.15 è disponibile a partire da metà novembre 2024. Per ulteriori informazioni su funzionalità aggiuntive, miglioramenti, correzioni di bug e sulle modalità di aggiornamento alla versione più recente, è possibile consultare il sito di riferimento.

Dichiarazioni

“Le imprese stanno esplorando il nuovo mondo di funzionalità offerte dalle applicazioni e dai carichi di lavoro abilitati dall’intelligenza artificiale e ci aspettiamo che l’interesse e la domanda di piattaforme di supporto aumentino man mano che prendono forma delle strategie concrete. È imperativo per le aziende vedere i ritorni di questi investimenti attraverso una piattaforma di AI affidabile, scalabile e flessibile che funzioni ovunque i loro dati si trovino nel cloud ibrido”, afferma Joe Fernandes, vice president e general manager, AI business unit, Red Hat. “Red Hat OpenShift AI 2.15 offre significativi miglioramenti in termini di scalabilità, prestazioni ed efficienza operativa, fungendo al contempo da pilastro per l’intero ciclo di vita del modello, rendendo possibile per le organizzazioni IT ottenere i vantaggi di una potente piattaforma di AI e mantenendo al contempo la capacità di costruire, distribuire ed eseguire su qualsiasi ambiente previsto dalle loro specifiche esigenze di business”.

“Le organizzazioni sono alla ricerca di nuove soluzioni semplificate per implementare rapidamente le applicazioni di intelligenza artificiale. L’integrazione di NVIDIA NIM con Red Hat OpenShift AI 2.15 migliora le prestazioni e la scalabilità full-stack negli ambienti di cloud ibrido, aiutando i team di sviluppo e IT a gestire in modo efficiente e sicuro e ad accelerare le distribuzioni di AI generativa”, sostiene Justin Boitano, vice president, enterprise AI software, NVIDIA.