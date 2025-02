Oxigen progetta il nuovo data center insieme a Vertiv

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha collaborato con Oxigen, specialista nei servizi di hosting, elaborazione e condivisione dei dati, per la progettazione e l’implementazione del più grande data center dell’azienda. Le soluzioni power e thermal di Vertiv offrono scalabilità ed efficienza energetica e i servizi erogati forniscono un supporto completo, contribuendo a rendere Oxigen un punto di riferimento per i data center ad alte prestazioni in Spagna.

Il secondo e più grande data center di Oxigen, ubicato a Sant Cugat del Vallès (Barcellona, Spagna), dispone di ben 6.000 m² di spazio – tra cui una “clean room” funzionale di 3.000 m² – e ha la capacità di ospitare fino a 800 rack con molteplici opzioni di alimentazione e personalizzazione. Questo spazio consente a Oxigen di adattarsi rapidamente alle richieste del mercato, come ad esempio i nuovi progetti di AI in costante evoluzione. Sebbene l’infrastruttura attuale occupi solo una parte dello spazio disponibile, il sito è pronto ad affrontare le crescite previste. Il data center è stato progettato in linea con i criteri Tier III dell’Uptime Institute, che attestano che la struttura è conforme a standard elevati di disponibilità e ridondanza, consentendo maggiore resilienza e connettività.

Le soluzioni Vertiv adottate da Oxigen

Le tecnologie Vertiv sono indispensabili per il funzionamento regolare e continuo del data center, quali:

Il chiller ad alte prestazioni Vertiv Liebert AFC assicura un controllo preciso della temperatura e del flusso del fluido di raffreddamento.

assicura un controllo preciso della temperatura e del flusso del fluido di raffreddamento. Le unità di raffreddamento in-row Vertiv Liebert CRV , posizionate vicino ai rack, regolano temperatura e umidità.

, posizionate vicino ai rack, regolano temperatura e umidità. I sistemi busbar Vertiv Powerbar iMPB consentono di distribuire l’alimentazione ai rack dei dispositivi, migliorando in modo significativo flessibilità e scalabilità per il futuro.

Vertiv ha inoltre fornito il servizio Vertiv Critical Insight, un software vendor-agnostic che permette al team qualificato di monitorare in real time tutto ciò che accade nel data center, consentendo il controllo costante di qualsiasi infrastruttura digitale critica e delle relative applicazioni in loco o a distanza. Critical Insight segnala agli addetti al monitoraggio le condizioni attuali delle infrastrutture, nonché gli andamenti e utili approfondimenti. Fornisce indicazioni sulle misure da adottare quando le infrastrutture raggiungono determinati valori di riferimento. Eventuali interventi possono essere effettuati dai tecnici competenti, in sede o da remoto, se il sistema di gestione dei controlli lo consente.

Questo mix di tecnologie modulabili, unitamente a un consumo di energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, consente di migliorare l’efficienza energetica e di ridurre i costi operativi.

Il data center di Oxigen ha una potenza totale di 6 MW e una capacità di 20 kW per rack per soddisfare settori come quello farmaceutico, industriale, tecnologico, dell’istruzione e governativo. I clienti di Oxigen richiedono che le loro infrastrutture digitali critiche forniscano un uptime continuo per supportare importanti capacità di elaborazione, un sistema di raffreddamento efficiente e l’energia elettrica disponibile, soprattutto nelle ore di punta.

Dichiarazioni

Benjamin Rovira, CEO di Oxigen, ha dichiarato: “Lavoriamo con gli specialisti di Vertiv da oltre 20 anni, nel corso dei quali hanno sempre dimostrato un’eccezionale professionalità, fornendo tecnologie all’avanguardia. Conosciamo bene sia i prodotti che il team di Vertiv e avendo sempre ottenuto ottimi risultati, confidiamo nella loro capacità di adattarsi alle nostre esigenze in continua evoluzione. Sono il partner ideale”.

Jordi Gonzalez Sandalinas, Enterprise Account Manager di Vertiv, ha commentato: “La collaborazione con Oxigen testimonia come le nostre soluzioni siano in grado di adattarsi ed evolversi in base alle esigenze dei clienti. La nostra attenzione all’efficienza energetica, unita alla flessibilità e al supporto continuo, consente a Oxigen di espandersi senza compromettere la qualità o la sicurezza dei propri servizi. Nel corso degli anni, abbiamo guadagnato una forte fiducia e dimostrato una profonda conoscenza delle esigenze di Oxigen, oltre a fornire un portfolio di tecnologie ampio e innovativo. Per questo motivo l’azienda si è affidata completamente al team di servizi di Vertiv per la gestione e manutenzione delle infrastrutture”.