Arrivano i Vertiv Liquid Cooling Services a supporto dei moderni data center

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv Liquid Cooling Services. Un’offerta che fornisce ai clienti gli strumenti per potenziare la disponibilità dei sistemi, migliorare l’efficienza e superare con disinvoltura le sfide in evoluzione legate ai moderni impianti di liquid cooling. L’offerta è già disponibile a livello internazionale.

Un servizio specializzato a disposizione dei più moderni data center

Vertiv eroga i Liquid Cooling Services da oltre un anno agli “early adopter” a livello regionale, affinando best practice e acquisendo indicazioni preziose che le hanno permesso di ampliare le capacità dei servizi di liquid cooling su scala globale. Tale esperienza ha consentito di acquisire un approccio solido e collaudato, in grado di fornire agli operatori dei data center a livello mondiale un servizio specializzato basato su risultati e applicazioni concrete.

I workload di AI stanno trasformando il settore dei data center, determinando un aumento significativo delle densità dei rack nei siti, con rack da 30 kW che stanno ormai imponendosi come standard e alcuni che si spingono fino a 120 kW o oltre. Gli operatori si trovano affrontare carichi termici più elevati e maggiori densità di potenza, con la necessità di disporre di sistemi per il raffreddamento a liquido al fine di mantenere la continuità operativa.

L’offerta dei Liquid Cooling Services di Vertiv è incentrata sulla perfetta integrazione dei sistemi di raffreddamento a liquido con le apparecchiature IT e l’infrastruttura collegata. Include l’installazione e il collaudo da parte di personale esperto, la manutenzione continua con un’attenzione specifica alla gestione dei fluidi, alla loro conservazione e alla prevenzione dell’ingresso di aria nel sistema, fattore chiave per l’affidabilità del sistema. Le tradizionali attività di manutenzione non sono adeguate alle complessità dei sistemi a liquido che supportano le applicazioni di AI. Questa offerta sfrutta la pluridecennale esperienza di Vertiv nel settore e fornisce le best practice di una manutenzione preventiva di tipo condition-based per garantire prestazioni affidabili ed efficienti del sistema e per ottimizzarne la disponibilità.

Caratteristiche dei Vertiv Liquid Cooling Services

I Liquid Cooling Services di Vertiv prevedono una gamma completa di soluzioni progettate per supportare il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e l’AI, garantendo integrazione perfetta, affidabilità a lungo termine e continuità operativa. I tecnici e gli ingegneri qualificati di Vertiv forniscono un valido supporto in ogni fase, assicurando il funzionamento ottimale dei sistemi di smaltimento del calore e dei circuiti di raffreddamento, grazie a:

Servizi di avviamento e messa in servizio – Identificano e risolvono in anticipo i problemi che potrebbero derivare da un’installazione inadeguata, evitando ritardi e consentendo un avvio regolare ed efficiente del sistema, verificando la qualità di tutte le apparecchiature collegate.

– Identificano e risolvono in anticipo i problemi che potrebbero derivare da un’installazione inadeguata, evitando ritardi e consentendo un avvio regolare ed efficiente del sistema, verificando la qualità di tutte le apparecchiature collegate. Disponibilità dei ricambi – Accesso tempestivo alle parti di ricambio, per consentire interventi di riparazione più rapidi in caso di necessità, riducendo i potenziali tempi di inattività.

– Accesso tempestivo alle parti di ricambio, per consentire interventi di riparazione più rapidi in caso di necessità, riducendo i potenziali tempi di inattività. Assistenza del ciclo di vita end-to-end – La manutenzione digitale e proattiva del sistema è il fulcro di questi servizi, permettendo un’affidabilità a lungo termine e prestazioni di raffreddamento ottimizzate. La documentazione sui processi che supportano la rete secondaria di liquidi fornisce una cronologia sullo stato di salute dell’infrastruttura per l’assistenza continua.

– La manutenzione digitale e proattiva del sistema è il fulcro di questi servizi, permettendo un’affidabilità a lungo termine e prestazioni di raffreddamento ottimizzate. La documentazione sui processi che supportano la rete secondaria di liquidi fornisce una cronologia sullo stato di salute dell’infrastruttura per l’assistenza continua. Servizi completi di gestione del liquido – Il mantenimento di una qualità ottimale del refrigerante è essenziale per garantire prestazioni affidabili del sistema. I Liquid Cooling Services di Vertiv comprendono il campionamento del liquido refrigerante, le analisi di laboratorio, la prevenzione della contaminazione e lo smaltimento responsabile dal punto di vista ambientale per ottimizzare la longevità e l’efficienza del sistema, migliorando al contempo la resilienza del sistema secondario di fluidi e del sistema di raffreddamento.

– Il mantenimento di una qualità ottimale del refrigerante è essenziale per garantire prestazioni affidabili del sistema. I Liquid Cooling Services di Vertiv comprendono il campionamento del liquido refrigerante, le analisi di laboratorio, la prevenzione della contaminazione e lo smaltimento responsabile dal punto di vista ambientale per ottimizzare la longevità e l’efficienza del sistema, migliorando al contempo la resilienza del sistema secondario di fluidi e del sistema di raffreddamento. Assistenza preventiva e di pronto intervento: I team preposti alle emergenze forniscono un’assistenza tempestiva, in loco e da remoto, per diagnosticare e risolvere i problemi, minimizzando i tempi di inattività e ripristinando rapidamente l’operatività.

I Vertiv Liquid Cooling Services sfruttano la rete di servizi globali di Vertiv, che fornisce assistenza ai progetti, supporto ai prodotti, test e formazione sul portfolio prodotti. Con il supporto di oltre 240 centri di assistenza, 3.500 ingegneri che operano sul campo e 190 esperti che rispondono ai quesiti tecnici, Vertiv fornisce un’assistenza qualificata in vari Paesi del mondo.

Dichiarazioni

“Il crescente affidamento ai server AI raffreddati a liquido richiede un approccio esaustivo alla gestione dell’intero il ciclo di vita”, ha dichiarato Sean Graham, Research Director of cloud and data center di IDC. “Date le complessità proprie di questi ecosistemi di raffreddamento, un valido programma di assistenza come i Vertiv Liquid Cooling Services non è solo consigliabile, ma rappresenta una best practice per garantire sia la disponibilità dei sistemi che la loro operatività a lungo termine”.

“Le applicazioni HPC e di AI sono cruciali per l’innovazione e vantaggio competitivo delle imprese, rendendo l’affidabilità e l’efficienza nel supporto dell’infrastruttura digitale più importanti che mai”, ha dichiarato Ryan Jarvis, vice president global services business di Vertiv presentando i Vertiv Liquid Cooling Services. “Poiché le organizzazioni continuano a investire in sistemi basati sull’AI, necessitano di soluzioni di liquid cooling efficienti per proteggere gli investimenti e garantire prestazioni a lungo termine”.