Patch Intelligence e Digital Experience, come affrontarle?

La gestione delle patch rappresenta spesso un grosso problema per i responsabili dei sistemi informativi. Una situazione aggravata dal crescente numero di attacchi informatici e dalle vulnerabilità segnalate quotidianamente da ACN.

Di contro, proprio la gestione delle patch e della Digital Experience è fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza all’infrastruttura IT, con un impatto diretto sull’esperienza dei dipendenti, spesso infastiditi dai ripetuti aggiornamenti necessari a mantenere allineate le piattaforme informatiche.

Nasce proprio per superare questi problemi il webinar “Patch Intelligence e Digital Experience: il futuro con Ivanti Neurons“, il programma il 6 marzo alle 12.00,

Durante il webinar esploreremo le avanzate funzionalità di Ivanti Neurons for Patch Intelligence, che consentono di ottimizzare la gestione delle vulnerabilità, assegnando priorità alle minacce in base al rischio attivo, all’affidabilità e alla conformità.

Scopriremo inoltre come la Digital Employee Experience (DEX) può migliorare la produttività aziendale, offrendo un ambiente di lavoro fluido, sicuro ed efficiente. Grazie a questa soluzione è possibile tracciare, misurare e ottimizzare l’esperienza digitale dei dipendenti permettendo di migliorare produttività, sicurezza e fidelizzazione.

Partecipa al webinar e scopri come:

Prioritizzare le patch in modo intelligente per ridurre i rischi

in modo intelligente per ridurre i rischi Sfruttare l’ automazione e il Machine Learning per ottimizzare l’efficienza IT

per ottimizzare l’efficienza IT Migliorare la Digital Experience con soluzioni avanzate

Nel corso del webinar, in particolare, verrà spiegato come sfruttare al meglio la piattaforma Ivanti Neurons che, basata sulla tecnologica cloud, fornisce un insieme fondamentale di servizi di piattaforma che migliorano la visibilità, la sicurezza e la scalabilità delle operazioni IT e security. Aggrega e monitora infatti i dati relativi ai dispositivi, all’assistenza e alla sicurezza in modo da poter ottimizzare le prestazioni del servizio su larga scala.

La partecipazione al webinar “Patch Intelligence e Digital Experience: il futuro con Ivanti Neurons“ è gratuita, previa iscrizione a questo link.