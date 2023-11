PinnacleOne: SentinelOne presenta il suo nuovo gruppo di consulenza strategica

Dal momento che la tecnologia è diventata centrale in tutti gli aspetti del business, i cybercriminali e le menti degli Stati-Nazione stanno sempre più sfruttando i sistemi complessi e vulnerabili delle aziende di tutto il mondo. Per aiutare i clienti a superare questa pressione tra rischio aziendale e geopolitico, SentinelOne, specialista globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha presentato PinnacleOne, un gruppo di consulenza e analisi dei rischi strategici. Sotto la guida degli esperti di settore Chris Krebs e Alex Stamos, fondatori di KSG, PinnacleOne avrà il compito di aiutare i leader a comprendere al meglio le complessità dell’attuale scenario aziendale attraverso un’intelligence, una visione e strategie di gestione del rischio senza precedenti. La nascita di PinnacleOne è stata comunicata alla OneCon, la prima conferenza di SentinelOne dedicata ai clienti che si è svolta di recente a Boca Raton, in Florida.

“I rapidi cambiamenti che caratterizzano i rischi informatici, l’evoluzione dell’AI e il grande salto verso una sicurezza di livello aziendale, focalizzata sui dati e basata sul cloud hanno determinato molte incertezze nei dirigenti aziendali. Tutto questo, insieme a una crescita esponenziale del numero di cybercriminali, fa sì che le aziende si stiano muovendo su territori sconosciuti” ha dichiarato Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne “Grazie a PinnacleOne, consentiamo alle aziende di avere i migliori esperti in grado di aiutarle a pensare in modo globale e completo rispetto agli approcci frammentati di oggi. Il nostro approccio olistico alla gestione del rischio consentirà alle imprese di adattarsi e di procedere con sicurezza tra tutti i prodotti e attraverso tutti gli ambienti”.

Sotto la guida di Krebs e Stamos, PinnacleOne opererà come team di consulenza strategica, oltre che come “think tank” a contratto, aiutando i clienti a capire chi li attacca e cosa cercano, qual è la reale impronta digitale, quanto è solida la postura di sicurezza e cosa necessitano per soddisfare ogni esigenza di security. Inoltre, PinnacleOne potrà aiutare i dirigenti a orientarsi in uno scenario normativo in evoluzione e a garantire strategie di sicurezza che consentano loro di essere vincenti nel contesto delle minacce avanzate.

“PinnacleOne è una risposta alla crescente richiesta di aiuto che abbiamo ricevuto da parte dei nostri clienti per risolvere le grandi sfide della sicurezza e amplia la nostra capacità di supportare le imprese del settore privato e di quello pubblico nella sicurezza del futuro”, ha dichiarato Eran Ashkenazi, Chief Customer Officer di SentinelOne. “Anche i nostri partner potranno beneficiare di questa expertise per integrare i servizi offerti ai clienti di alto profilo”.

Chris Krebs, che si unirà a SentinelOne in qualità di Chief Intelligence and Public Policy Officer e Presidente di PinnacleOne, è stato il primo direttore della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (DHS). In questo ruolo, Krebs ha guidato l’agenzia civile di difesa informatica degli Stati Uniti, lavorando a fianco di aziende e agenzie governative per proteggerle dalle minacce cyber in continua espansione. Prima di entrare nel DHS, Krebs si è occupato delle policy di sicurezza informatica di Microsoft negli Stati Uniti. Krebs è anche co-presidente del gruppo di lavoro sulla cybersecurity degli Stati Uniti dell’Aspen Institute e collaboratore di CBS News.

“Che ci piaccia o no, la tecnologia ha cambiato il mondo come lo conosciamo e probabilmente le cose peggioreranno. Ma c’è speranza”, ha dichiarato Krebs. “PinnacleOne fornirà indicazioni e consigli sui quali i manager potranno fare affidamento per comprendere meglio le minacce che stanno affrontando, insieme a strategie attuabili che miglioreranno la loro resilienza e li prepareranno per il futuro”.

Alex Stamos, che ricoprirà il ruolo di Chief Trust Officer di SentinelOne, è fondatore e direttore dello Stanford Internet Observatory ed è stato Chief Security Officer di Facebook e Chief Information Security Officer di Yahoo. È stato membro della Cyber Security Task Force dell’Aspen Institute, del Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) Advisory Committee, del Bay Area CSO Council e del Council on Foreign Relations. Fa inoltre parte del comitato consultivo del Centro di eccellenza per la sicurezza informatica collettiva della NATO in Estonia.

“Da tempo stimo le strategie e tecnologie leader di SentinelOne”, ha dichiarato Stamos. “Attraverso PinnacleOne, saremo in grado di fornire servizi di consulenza affidabili, basati sulle incredibili capacità di ricerca e di intelligence di SentinelOne, aiutando i clienti ad affrontare le nuove sfide poste dal contesto attuale. Sono felice di lavorare con l’intero team per costituire uno dei gruppi più affidabili nel campo della cybersecurity”.

Con il progetto di PinnacleOne, SentinelOne ha rilevato la società KSG. I termini dell’accordo non sono stati resi noti.