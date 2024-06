Planetica Cybersecurity Report 2024: +65% di attacchi

Il panorama della sicurezza informatica in Italia è preoccupante, con un incremento del 65% degli attacchi gravi nel 2023 rispetto ai precedenti 4 anni. Questo dato sottolinea la crescente vulnerabilità del Paese di fronte a minacce sempre più sofisticate e complesse.

Le piccole e medie imprese (PMI), in particolare, soffrono maggiormente la mancanza di risorse e competenze per contrastare efficacemente gli attacchi informatici. Questo divario rischia di ampliarsi ulteriormente con l’emergere di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, che aprono nuove frontiere per i cybercriminali.

Il report, che potete trovare a questo link, sottolinea la necessità di un impegno a lungo termine per rafforzare la sicurezza informatica in Italia. Investimenti in competenze digitali, formazione specialistica e tecnologie all’avanguardia sono cruciali per ridurre il divario esistente. Sono inoltre necessari limiti più rigorosi e una regolamentazione più efficace per il “Far West digitale”, al fine di responsabilizzare maggiormente gli attori che causano danni nell’ecosistema digitale.

Planetica: mancano le competenze

La carenza di competenze e talenti in materia di cybersecurity rappresenta un ostacolo persistente.

Le organizzazioni, pubbliche e private, devono prepararsi proattivamente alle minacce future, tra cui le implicazioni sull’utilizzo malevolo dell’intelligenza artificiale.

In sintesi, il ventaglio delle minacce informatiche in Italia richiede un’azione collettiva e decisa. Investimenti, formazione, regolamentazione e collaborazione sono gli elementi chiave per costruire un futuro digitale più sicuro e resiliente per tutti.

Autori:

Alessandro Croce

Riccardo Mandiroli

Matteo Marco Marzan

Giovanni Mastrippolito

Marco Nunzi

Andrea Rivetti