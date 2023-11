SentinelOne evolve l’approccio alla sicurezza

Lo scenario delle minacce informatiche è in continua evoluzione con i cyber criminali che dispongono di strumenti sempre più innovativi per colpire le aziende. Ecco perché una scelta vincente può essere quella di far evolvere il concetto di sicurezza informatica verso un approccio Data-defined.

Con Marco Rottigni, Technical Director di SentinelOne per l’Italia, abbiamo indagato in questa videointervista per capire meglio cos’è una sicurezza definita dai dati e che vantaggi può portare alle aziende, in uno scenario dove si aprono anche tante opportunità grazie all’avanzare dell’intelligenza artificiale (AI).

Un approccio alla sicurezza che va rivisto anche perché strumenti tradizionali come il SIEM stanno mostrando i loro limiti, cedendo il passo al concetto di Security DataLake.

Per finire, Rottigni di SentinelOne parla della Cyber Security Framework (OCSF) perché quella che fino a qualche anno fa poteva sembrare un’utopia oggi è diventata realtà.

Scopri di più nella nuova videointervista di BitMat a Marco Rottigni, Technical Director di SentinelOne Italia!