Sicurezza degli endpoint: perché è così importante?

A seguito del recente conflitto software tra il gigante della cybersicurezza CrowdStrike e Microsoft, Cesare di Lucchio, Cyber Operations Manager di Axitea, sottolinea l’importanza della sicurezza degli endpoint e la necessità di una gestione esperta della cybersecurity.

Buona lettura!

Il caso CrowdStrike-Microsoft fa luce sul problema della sicurezza degli endpoint

Il 19 luglio 2024, un aggiornamento software difettoso di CrowdStrike ha innescato un grave problema con il sistema operativo di Microsoft, causando, secondo le stime, lo spegnimento imprevisto di milioni di dispositivi Windows. Questo incidente serve a ricordare che anche le soluzioni di sicurezza più sofisticate possono avere conseguenze impreviste, lasciando potenzialmente aziende e individui vulnerabili ai cyberattacchi.

Cosa è successo e che impatti ha avuto

Il conflitto è sorto quando un aggiornamento di CrowdStrike progettato per proteggere gli endpoint (dispositivi come laptop e desktop) si è scontrato con il sistema operativo Windows. Questa incompatibilità ha portato all’instabilità del sistema e a diffuse interruzioni per gli utenti. Sebbene CrowdStrike abbia rapidamente risolto il problema, l’incidente ha messo in evidenza diversi fattori critici della sicurezza informatica:

Stretta interconnessione tra software : anche modifiche apparentemente piccole a un software possono avere un effetto a catena su altri, evidenziando la complessità dei moderni ambienti IT.

: anche modifiche apparentemente piccole a un software possono avere un effetto a catena su altri, evidenziando la complessità dei moderni ambienti IT. Importanza dei test : sebbene la tempestività degli aggiornamenti siano fondamentali per la sicurezza, un test rigoroso è altrettanto essenziale per evitare conseguenze indesiderate.

: sebbene la tempestività degli aggiornamenti siano fondamentali per la sicurezza, un test rigoroso è altrettanto essenziale per evitare conseguenze indesiderate. Rapidità nella risposta agli incidenti: un’azione rapida e coordinata da parte di fornitori e utenti è fondamentale per ridurre al minimo l’impatto di tali incidenti.

Sicurezza degli endpoint: una necessità crescente nel panorama delle minacce odierne

Questo incidente mette in luce l’importanza vitale della sicurezza degli endpoint, soprattutto quando gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati e le aziende fanno sempre più affidamento sul lavoro remoto e sulle applicazioni basate sul cloud. Gli endpoint come laptop, smartphone e tablet sono diventati obiettivi primari per i criminali informatici. Un singolo dispositivo compromesso può rappresentare un gateway per l’intera rete di un’organizzazione, causando potenzialmente violazioni di dati, perdite finanziarie e danni alla reputazione. Una solida sicurezza degli endpoint non è più un optional, ma una necessità assoluta.

Sicurezza olistica degli endpoint: il ruolo fondamentale degli MSSP

Per ottenere una solida sicurezza degli endpoint è necessario un approccio completo e a più livelli. Le soluzioni EDR (Endpoint Detection and Response) come CrowdStrike sono essenziali, ma sono ancor più efficaci se vengono integrate con altre misure di sicurezza e con competenze specialistiche. È qui che i Managed Security Service Provider (MSSP) svolgono un ruolo fondamentale.

Ecco come gli MSSP contribuiscono a una strategia olistica di sicurezza degli endpoint:

Ricerca proattiva delle minacce : gli MSSP vanno oltre il semplice rilevamento delle minacce, ricercando attivamente le vulnerabilità e gli indicatori di compromissione all’interno dell’ambiente endpoint.

: gli MSSP vanno oltre il semplice rilevamento delle minacce, ricercando attivamente le vulnerabilità e gli indicatori di compromissione all’interno dell’ambiente endpoint. Strategie di sicurezza personalizzate : gli MSSP collaborano insieme alle singole aziende per sviluppare strategie di sicurezza degli endpoint su misura, in linea con le necessità specifiche del settore, la tolleranza al rischio e gli obiettivi aziendali.

: gli MSSP collaborano insieme alle singole aziende per sviluppare strategie di sicurezza degli endpoint su misura, in linea con le necessità specifiche del settore, la tolleranza al rischio e gli obiettivi aziendali. Monitoraggio e risposta alle minacce H24 : gli MSSP garantiscono una vigilanza 24 ore su 24, monitorando gli endpoint alla ricerca di attività sospette e rispondendo rapidamente per contenere e neutralizzare le minacce, spesso sfruttando tecnologie avanzate come Managed Detection and Response (MDR) e Security Operations Center (SOC).

: gli MSSP garantiscono una vigilanza 24 ore su 24, monitorando gli endpoint alla ricerca di attività sospette e rispondendo rapidamente per contenere e neutralizzare le minacce, spesso sfruttando tecnologie avanzate come Managed Detection and Response (MDR) e Security Operations Center (SOC). Competenze specialistiche : gli MSSP offrono una guida e un’assistenza continua, aiutando le imprese a destreggiarsi nella complessità della sicurezza degli endpoint, a stare al passo con le minacce emergenti e a garantire che le loro difese rimangano solide nel tempo.

Scegliere il giusto partner per la sicurezza

Data la complessità del panorama della cybersecurity, la ricerca di un partner esperto e competente è fondamentale per le organizzazioni di tutte le dimensioni. Quando si valutano i potenziali fornitori di sicurezza, bisogna considerare una serie di valori distinti, ma complementari: la loro esperienza nella sicurezza degli endpoint, la loro capacità di adattare le soluzioni alle esigenze specifiche e il loro impegno a fornire un supporto e una guida continui man mano che i requisiti di sicurezza si evolvono.

di Cesare di Lucchio, Cyber Operations Manager di Axitea