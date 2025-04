Stormshield: Zero Trust pilastro della security aziendale

Davide Gigli, Channel Manager Italy di Stormshield (Airbus Group ), produttore di soluzioni per la cybersecurity delle infrastrutture critiche , in questa videointervista si focalizza sulla necessità per le imprese di adottare un approccio Zero Trust all’interno della propria strategia di sicurezza, anche nell’ottica di conformità alla nuova direttiva NIS 2. Channel Manager Italy di(Airbus Group, in questa videointervista si focalizza sulla necessità per le imprese di adottare un approccio Zero Trust all’interno della propria strategia di sicurezza, anche nell’ottica di conformità alla nuova direttiva NIS 2.

Focus, poi, sulla tecnologia di Stormshield, la cui bontà è testimoniata anche dai riconoscimenti che arrivano dal mercato, come l’ultima certificazione, la 62443, ottenuta per la sicurezza in ambito industriale.

Scopri di più in questa intervista a Davide Gigli, Channel Manager Italy di Stormshield!