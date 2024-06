White Label: con Qboxmail rafforzi il brand in maniera sicura e affidabile

Una delle tendenze più forti per rivenditori, MSP e agenzie di comunicazione è al momento quella del White Label, che permette di distinguere e promuovere il proprio marchio tramite la possibilità di offrire servizi di posta elettronica personalizzati e di alta qualità.

Nell’ambito dei servizi del mondo dell’hosting con White Label intendiamo una strategia tramite la quale i rivenditori hanno la possibilità di utilizzare una piattaforma di email hosting esistente e personalizzarla completamente con il proprio marchio, così da porre in campo una strategia comunicativa più efficace ed esclusiva.

In concreto, al posto di utilizzare una Webmail o un Pannello di gestione email con ‘in chiaro’ il nome di un provider, tramite White Label si può offrire la stessa esperienza ma utilizzando il proprio logo e dominio aziendale.

Qboxmail, mail server in cloud per aziende e rivenditori, offre una soluzione di White Label che nasconde qualsiasi riferimento diretto al provider e permette al cliente di impostare il suo logo sulle interfacce di Qboxmail. In aggiunta, il servizio Private Label permette al cliente di impostare il suo dominio su tutti gli URL di accesso degli utenti.

La personalizzazione è inclusa nel costo standard del servizio, con la quale viene tolto qualsiasi riferimento diretto al provider. Per i rivenditori sono disponibili dei parametri di accesso White Label con gli URL di accesso per Webmail, Panel, Archivio, Mail Time Machine.

L’opzione White Label degli URL è compatibile con la personalizzazione del logo.

Se aggiungi un logo per un dominio, come accennato, il logo generico non apparirà; al suo posto, verrà visualizzato il logo inserito dal cliente.

Ma perché scegliere Qboxmail per il servizio di White Label?

Innanzitutto, perché si tratta di una soluzione completa che può poi essere adattata alle esigenze specifiche di ciascuna azienda, a prescindere dalla dimensione. In sintesi, la soluzione White Label di Qboxmail offre vantaggi esclusivi in termini di personalizzazione del marchio, brand identity e controllo sulla sicurezza.

Rafforzamento del brand: puoi personalizzare la piattaforma di posta elettronica con il tuo logo, i colori e il nome aziendale. Questo crea un’esperienza coerente e riconoscibile per i tuoi utenti.

puoi personalizzare la piattaforma di posta elettronica con il tuo logo, i colori e il nome aziendale. Questo crea un’esperienza coerente e riconoscibile per i tuoi utenti. Indirizzi POP/IMAP/SMTP personalizzati: puoi offrire ai tuoi utenti indirizzi di accesso ai servizi email personalizzati, come smtp.tuazienda.it, contribuendo a costruire la tua credibilità aziendale.

puoi offrire ai tuoi utenti indirizzi di accesso ai servizi email personalizzati, come smtp.tuazienda.it, contribuendo a costruire la tua credibilità aziendale. Sicurezza e affidabilità: Qboxmail fornisce una piattaforma sicura e affidabile per la gestione delle comunicazioni aziendali. Tutti i dati sono protetti e crittografati, garantendo la riservatezza delle email.

Qboxmail fornisce una piattaforma sicura e affidabile per la gestione delle comunicazioni aziendali. Tutti i dati sono protetti e crittografati, garantendo la riservatezza delle email. Miglioramento della fiducia del cliente: la presenza del proprio marchio nel servizio email crea un senso di familiarità e riconoscibilità per i clienti, che tendono a fidarsi di più del servizio e a fidelizzarsi

la presenza del proprio marchio nel servizio email crea un senso di familiarità e riconoscibilità per i clienti, che tendono a fidarsi di più del servizio e a fidelizzarsi Personalizzazione delle funzionalità avanzate: con una soluzione White Label, puoi personalizzare le funzionalità del servizio email in base alle esigenze specifiche dei tuoi clienti. Ad esempio, puoi integrare funzionalità di sicurezza avanzate o offrire capacità di archiviazione extra in base alle esigenze dei clienti.

con una soluzione White Label, puoi personalizzare le funzionalità del servizio email in base alle esigenze specifiche dei tuoi clienti. Ad esempio, puoi integrare funzionalità di sicurezza avanzate o offrire capacità di archiviazione extra in base alle esigenze dei clienti. Maggiore controllo sulla sicurezza:le soluzioni White Label offrono un maggiore controllo sulla sicurezza. Puoi implementare le tue politiche di sicurezza, personalizzare i livelli di protezione e garantire che i dati sensibili dei clienti siano al sicuro. Questo controllo può essere cruciale per aziende che gestiscono informazioni sensibili.

Scopri di più sulla soluzione di White Label di Qboxmail QUI!