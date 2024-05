Personalizzazione della webmail: la proposta di Qboxmail

Per comunicare correttamente, le email devono essere gestite in maniera semplice e funzionale, garantendo una buona user experience e favorendo lo scambio diretto e corretto di dati e informazioni.

Per questo motivo, è importante affidarsi a un provider che offra opzioni per la personalizzazione del servizio. Ad esempio, nelle funzionalità della webmail, potrebbe includere messaggi predefiniti, utili per semplificare la composizione di email ricorrenti come conferme di prenotazioni o risposte a richieste di informazioni.

L’utilizzo modelli e firme personalizzate può contribuire a una comunicazione più efficiente e professionale con gli ospiti, consolidando così la reputazione del marchio.

Qboxmail, mail server in cloud per aziende e rivenditori, permette di personalizzare la webmail garantendo un’ottimizzazione della user experience: è possibile usufruire diverie opzioni di personalizzazione per adattare l’aspetto grafico e l’accesso ai servizi alle singole esigenze di ciascuna impresa.

L’integrazione del marchio e del nome del rivenditore, consente alle aziende distributrici di mantenere la qualifica di fornitori di servizi.

Vediamo più in dettaglio cosa può essere personalizzato del servizio Qboxmail:

Pannello di controllo

Webmail

Mail Time Machine (strumento per il backup)

Archivio mail

Più in dettaglio, Qboxmail offre due tipologie di personalizzazioni: una dei parametri di accesso, e l’altra dei dettagli grafici del servizio.

Personalizzazione dei parametri di accesso ai servizi di Qboxmail

White Label: una personalizzazione, inclusa nel costo standard del servizio, con la quale viene tolto qualsiasi riferimento diretto a Qboxmail. Per i Rivenditori sono disponibili dei parametri di accesso White Label con gli URL di accesso per Webmail, Panel, Archivio, Mail Time Machine.

L’opzione White Label degli URL è compatibile con la personalizzazione del logo.

Se aggiungi un logo per un dominio, il logo generico non apparirà; al suo posto, verrà visualizzato il logo che hai inserito.

Web Label: una opzione che fornisce parametri di accesso personalizzati con dominio a scelta del cliente ed è modulabile. Può essere attivata su uno o tutti gli applicativi e su quanti domini il cliente desidera, così da dare al cliente o all’azienda la possibilità di avere un proprio URL personalizzato per l’accesso ai servizi di Qboxmail.

La personalizzazione Web Label è compatibile con quella del logo, così da poter inserire per ogni dominio il suo logo e sostituirlo con quello di default di Qboxmail.

Private Label: è l’opzione personalizzabile più completa, che consente di ottenere parametri di accesso personalizzati e protocolli email con il marchio del dominio scelto. In aggiunta il cliente riceve un certificato SSL dedicato per il suo dominio. La personalizzazione si estende anche ai Record MX e SPF, che devono essere configurati nei DNS dei domini dei clienti.

Cosa si ottiene personalizzando il Private Label:

Dominio personalizzato con certificato SSL per l’accesso ai servizi POP, IMPA, SMTP, e DAV,

URL personalizzato per l’accesso alla Webmail con certificato SSL.

URL personalizzato per l’accesso al Pannello di controllo con certificato SSL.

URL personalizzato per l’accesso all’Archivio con certificato SSL

URL personalizzato per l’accesso alla Mail Time Machine con certificato SSL.

Configurazione dei Record MX ed SPF nei domini dei clienti.

La personalizzazione Private Label è compatibile con la personalizzazione del logo: se viene inserito un logo per un dominio, verrà visualizzato quel logo anziché quello generico associato al provider.

Personalizzazioni dell’aspetto grafico

Personalizzazione del logo generale: per sostituire il logo visualizzato con uno a scelta del cliente. I clienti vedranno il logo selezionato su tutte le applicazioni Qboxmail.

Modifica del logo per dominio: per personalizza l’immagine visualizzata nelle applicazioni Qboxmail per gli utenti di un dominio specifico.

Cambio logo per manager: per concedere ai manager l’autonomia di selezionare i propri loghi per i domini che gestiscono.

Cambio colore di Webmail: con Private Label puoi personalizzare la combinazione di colori di Webmail, di solito predefinita nel colore blu (nuova funzionalità).

