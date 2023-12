Almawave Group: The Data Appeal Company acquisisce il 70% di Mabrian Technologies

Almawave, società italiana parte del Gruppo Almaviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, rende noto di aver perfezionato tramite la controllata The Data Appeal Company S.p.A. l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Mabrian Technologies S.L. (di seguito “Mabrian”), società spagnola specializzata nello sviluppo e realizzazione di soluzioni in ambito Travel e Destination Intelligence e focalizzata su soluzioni innovative di data analytics e decision intelligence AI KPI’s. Il closing si è realizzato al verificarsi di determinate condizioni sospensive del contratto.

Dichiarazioni

Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave e Presidente The Data Appeal Company, dichiara: “Sono soddisfatta di aver concluso questa prima operazione internazionale di M&A, accogliendo Mabrian nel nostro Gruppo ed assumendone il ruolo di Presidente. Questo team è espressione di competenza, innovazione e qualità in un comparto strategico nel quale vogliamo consolidare il nostro posizionamento a livello internazionale. Aver completato il closing dell’operazione rapidamente ci permette di cominciare a collaborare, e insieme, affrontare il 2024 più forti, consapevoli e determinati nel perseguire gli obiettivi di crescita”.

Mirko Lalli, Amministratore Delegato The Data Appeal Company aggiunge: “Questa operazione rappresenta un passaggio importante che ci consente di consolidare il mercato dei dati turistici e degli strumenti di Destination Intelligence; puntiamo inoltre ad accelerare il nostro percorso di crescita, con l’obiettivo di realizzare sinergie che ci posizionino sempre più come innovatori a livello globale”.

Santi Camps, Amministratore Delegato di Mabrian, sottolinea: “Siamo molto lieti di unirci al Gruppo Almawave e di iniziare a collaborare con The Data Appeal Company per sviluppare un progetto che possa guidare il mercato della Tourism Intelligence a livello globale. Siamo fiduciosi di consolidare progressivamente una posizione più forte in un mercato in rapida espansione, con significative previsioni di crescita per gli anni a venire”.

Sintesi dell’operazione

The Data Appeal Company ha versato un corrispettivo in cash di circa 3,6 milioni di euro, determinato sulla base di un enterprise value pari a 6,1 milioni di euro e sul presupposto della permanenza nella gestione della società dei key managers. L’operazione è stata finanziata interamente attraverso il ricorso a risorse del Gruppo Almawave ed il corrispettivo di cessione sarà oggetto di adjustment della Posizione Finanziaria Netta alla data del closing che, in virtù degli accordi contrattuali in essere e come di consueto in tali operazioni, verrà verificata successivamente allo stesso.

Il contratto prevede inoltre l’eventuale riconoscimento di un earn-out, pari a un massimo di 1,5 milioni di euro, al raggiungimento di specifiche outstanding performance economico-finanziarie, da riconoscersi a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2023.

Il 30% residuo del capitale di Mabrian potrà essere acquisito tramite opzione esercitabile nel 2026, soggetta al verificarsi di talune condizioni economiche ed operative predefinite.