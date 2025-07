ClicData si integra nell’offerta TeamSystem: acquisizione completata

TeamSystem – tech & AI company italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – acquisisce il 100% di ClicData, scale-up francese con sede anche in Canada e Stati Uniti, specializzata in soluzioni SaaS per la gestione e l’analisi dei dati.

Fondata nel 2008 da Telmo Silva ed Hélène Clary, ClicData è una piattaforma end-to-end per il data management e la reporting analytics. La sua tecnologia cloud-native consente a oltre 500 clienti in Europa e in Nord America di integrare, trasformare e visualizzare dati provenienti da più di 250 fonti eterogenee, con dashboard interattive, analisi predittive e funzionalità avanzate basate sull’AI. La società ha chiuso il 2024 con un fatturato pari a circa 3,4 milioni di euro, con un team di oltre 20 dipendenti.

I vantaggi di TeamSystem con l’acquisizione di ClicData

Questa operazione rappresenta per TeamSystem un’acquisizione strategica in chiave di open innovation e sviluppo di prodotto. La piattaforma ClicData sarà infatti integrata nell’offerta TeamSystem per potenziare la componente di Business Intelligence rivolta ai suoi 2,5 milioni di clienti composti principalmente da micro, piccole e medie imprese. Il punto di forza di ClicData è la possibilità di gestire facilmente grandi flussi di dati provenienti da ambienti differenti: l’integrazione di questo elemento distintivo consentirà a TeamSystem di ampliare le proprie competenze tecnologiche in ambito data analytics, rafforzando così il proprio ruolo di partner per la trasformazione digitale di PMI e professionisti in Italia, in Europa e in tutto il bacino del Mediterraneo.

Grazie a questa integrazione, i clienti TeamSystem avranno accesso a una nuova generazione di strumenti di BI basati sull’AI, capaci di supportare scelte aziendali più consapevoli, guidate da dati integrati, dashboard intelligenti e insight automatizzati, che permettano così di rafforzare la competitività della propria impresa.

TeamSystem è stata assistita dallo studio internazionale Herbert Smith Freehills Kramer per tutti gli aspetti legali, mentre Ernst & Young si è occupata di quelli Financial, Tax e HR. ClicData è stata assistita da Rothschild per la parte di M&A, da KPMG per gli aspetti Financial e Tax e da DTMV Avocats per quelli legali.

Dichiarazioni

“L’acquisizione di ClicData si inserisce nella nostra strategia di crescita internazionale che nel 2024 ha ci ha portato a rafforzare la nostra presenza all’estero, arricchendo costantemente le nostre competenze tecnologiche e concorrendo al superamento del miliardo di euro di fatturato che abbiamo raggiunto lo scorso anno. Anche con questa operazione, infatti, TeamSystem sarà in grado di potenziare la propria capacità di offrire soluzioni basate sull’AI sempre più complete, intelligenti e orientate ai dati ai suoi 2,5 milioni di clienti”, ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. “Grazie a una piattaforma avanzata, accessibile e nativamente cloud, saremo in grado di fornire ai nostri clienti strumenti ancora più potenti per l’analisi dei dati, capaci di integrare fonti eterogenee e generare insight in tempo reale. Un’innovazione che trasforma la complessità dei dati in valore concreto, al servizio di decisioni rapide, informate e strategiche”.

“L’ingresso in TeamSystem segna un capitolo entusiasmante per ClicData. Siamo convinti che, come parte di questo Gruppo all’avanguardia, potremo potenziare la nostra offerta grazie all’esperienza del Gruppo nell’impiego dell’Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie», ha aggiunto Telmo Silva, CEO di ClicData. «Crediamo fermamente che questa unione genererà innovazione e crescita significativa per entrambe le realtà, a beneficio di tutti i nostri clienti e del mercato”.