DataCore acquisisce tutti gli asset di Arcastream

Il panorama IT si fa sempre più esigente in ambito storage e DataCore Software, realtà operante nelle infrastrutture dati, rafforza la sua presenza nel settore con una lettera di intenti congiunta per acquisire sostanzialmente tutti gli asset di Arcastream, una società di Kalray specializzata in soluzioni di file storage ad alte prestazioni. Questa mossa strategica espande l’offerta di DataCore oltre block, object e container storage, includendo capacità avanzate di file storage. Basandosi sull’esperienza di Arcastream nei file system paralleli, DataCore dispone ora di un portfolio di storage universale, garantendo un’impareggiabile flessibilità attraverso le diverse tipologie e piattaforme hardware di storage, il tutto all’interno di un framework software-defined semplificato, come previsto dalla strategia DataCore.NEXT.

La suite allargata di storage universale DataCore

Block storage affidabile – Da oltre 25 anni, SANsymphony è una soluzione affidabile per la virtualizzazione dello storage a livello enterprise, garantendo resilienza e continuità operativa per carichi di lavoro di dati strutturati mission-critical. Estendendo questa comprovata esperienza, OpenEBS offre uno storage container-native persistente e ad alte prestazioni per ambienti cloud-native, progettato su misura per applicazioni stateful basate su Kubernetes.

Object storage scalabile – Swarm è uno storage cloud privato S3 progettato per la protezione e l’archiviazione attiva di grandi set di dati non strutturati, in grado di scalare fino a esigenze dimensionali a livello di petabyte ed exabyte. La sua gestione avanzata dei metadati accelera le operazioni di ricerca e recupero dei contenuti.

File storage ad alte prestazioni – Arcastream mette a disposizione un file system parallelo con un namespace globale, garantendo un’elevata velocità di trasferimento dati e un’efficienza ottimale per workload impegnativi. Risponde alle esigenze specializzate di clienti che gestiscono dati semi-strutturati e non strutturati, assicurando prestazioni costanti su larga scala.

Una partnership strategica rafforzata

Dell Technologies è un partner di fiducia di Arcastream. Grazie alla solida partnership esistente tra Dell e DataCore, questa fusione rafforza la collaborazione, favorendo la compatibilità tra le piattaforme hardware di Dell e le soluzioni software di DataCore. Da parte sua, DataCore continuerà a supportare i clienti comuni offrendo accesso a una vasta gamma di soluzioni di storage, combinando l’agilità della tecnologia software-defined con configurazioni hardware leader del settore.

Insieme, DataCore e Arcastream sono pronte a ridefinire la gestione dei dati con soluzioni di block, file e object storage di altissima qualità. Le aziende possono contattare DataCore per creare una strategia di storage a prova di futuro, in grado di soddisfare un’ampia gamma di casi d’uso IT, promuovendo la crescita e il successo a lungo termine.

Dichiarazioni

“DataCore si trova oggi in una posizione unica per affrontare il modo in cui le organizzazioni gestiscono i loro workload più complessi e ad alte prestazioni in settori come l’IA, l’HPC, la sanità e i media,” ha dichiarato Dave Zabrowski, CEO di DataCore Software. “Integrando solide capacità di file storage nel nostro portfolio, questa acquisizione rafforza il nostro ruolo di leader nello storage a ogni livello, offrendo block, file e object storage per supportare in modo totalmente trasparente flussi di lavoro in ambienti core, edge e cloud”.

Ian Caupene, CEO di Integra Systems, ha dichiarato: “Come partner, questa espansione tecnologica migliora notevolmente la nostra capacità di soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti in un panorama IT in continua evoluzione. Con lo stack di storage universale di DataCore, possiamo ora offrire soluzioni end-to-end per le diverse esigenze di infrastrutturali e applicative, ottimizzando al contempo i costi e aumentando la produttività”.