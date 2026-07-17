Infobip acquisisce SocketLabs per rafforzare la propria infrastruttura di enterprise e-mail

Infobip, piattaforma globale di comunicazione cloud AI-first, che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario, annuncia l’acquisizione di SocketLabs, società statunitense specializzata nella fornitura di infrastrutture per la gestione di grandi volumi di e-mail multi-provider. Questa acquisizione rafforza la posizione di Infobip nel mercato delle infrastrutture e-mail e della deliverability, ampliando la sua piattaforma con funzionalità che rispondono direttamente alle esigenze di aziende e ISV nella gestione, nel monitoraggio e nell’ottimizzazione della posta elettronica su larga scala.

“SocketLabs è un team di professionisti altamente qualificati con sede in Pennsylvania che da anni si dedica a risolvere i problemi che costringono le aziende a rimanere vincolate a fornitori ormai inadeguati alle loro esigenze, fornendo visibilità su tutti i provider di posta elettronica, mostrando cosa arriva effettivamente nelle caselle di posta e consentendo una migrazione sicura e a basso rischio”, ha dichiarato Silvio Kutić, CEO di Infobip. “Questo, unito a ciò che già facciamo, ci rende l’unico provider in grado di gestire l’intera operatività e-mail di un cliente, non solo di esserne una parte. La loro customer base è principalmente in Nord America, con una crescente presenza in America Latina, il che ci garantisce una posizione strategica nei mercati in cui stiamo cercando di espanderci. Stiamo integrando competenze consolidate e la loro tecnologia a ciò che già facciamo, il che significa che potremo muoverci molto più rapidamente”.

Questa acquisizione è in linea con l’obiettivo aziendale di Infobip di dare priorità all’intelligenza artificiale, dato che l’azienda ora offre ai propri clienti Email Deliverability Agent; l’integrazione delle funzionalità di analisi di SocketLabs aggiungerà un valore significativo a questa soluzione basata sull’IA, rafforzando ulteriormente il modo in cui le aziende ottimizzano le prestazioni delle e-mail attraverso l’intelligenza e l’automazione.

Tim Moore, CEO di SocketLabs, ha aggiunto: “Entrare a far parte di Infobip è il passaggio naturale in un percorso che abbiamo intrapreso quasi 20 anni fa. La presenza globale di Infobip, i suoi rapporti con gli operatori e la sua piattaforma AI-first ci consentiranno di accelerare l’innovazione e di espandere le nostre funzionalità di posta elettronica alle aziende di tutto il mondo”.

L’acquisizione rafforza ulteriormente la posizione di Infobip nella competizione per acquisire aziende e ISV alla ricerca di un unico fornitore affidabile per tutti i canali di comunicazione. I termini dell’accordo non sono stati resi noti.