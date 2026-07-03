PitchMate: Infobip lancia l’assistente AI per i tifosi di calcio di tutto il mondo

Infobip, piattaforma globale di comunicazione cloud AI-first, presenta PitchMate, un nuovo agent conversazionale basato sull’intelligenza artificiale che avvicina i tifosi di calcio all’azione del più grande campionato del mondo. Progettato per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, PitchMate si affianca a RaceMate del Team F1 TGR Haas — la soluzione di Infobip basata sullIA per il coinvolgimento dei tifosi del Team F1 TGR Haas — e dimostra come l’IA conversazionale stia trasformando il coinvolgimento dei tifosi in tutti gli sport a livello mondiale.

RaceMate, lanciato lo scorso aprile in occasione della stagione automobilistica, è un agente basato sull’intelligenza artificiale disponibile su WhatsApp e Apple Messages for Business che mette i tifosi del Team F1 TGR Haas al centro dell’azione. Fornisce dati di gara in tempo reale, contenuti personalizzati, highlights dal team radio, curiosità e supporto multilingue nativo, trasformando gli spettatori passivi in partecipanti attivi attraverso conversazioni naturali e simili a quelle umane durante ogni weekend di gara. Dal suo lancio, RaceMate ha raggiunto utenti in oltre 60 paesi, registrando più di 40.000 messaggi scambiati all’interno della piattaforma. Ha inoltre riscontrato un tasso di ritorno degli utenti pari al 26,8%, con i fan più appassionati che sono tornati più di 25 volte e hanno scambiato quasi 300 messaggi con l’Agent AI.

Lanciato lo scorso 11 giugno, PitchMate è un assistente AI personalizzato che porta il campionato di calcio direttamente ai tifosi sui loro canali di messaggistica preferiti, come WhatsApp e RCS. I tifosi possono scegliere la loro squadra preferita e vivere un’esperienza completamente su misura: calendari personalizzati, partite in programma e statistiche di gioco tramite Match Central; quiz e una soluzione di gamification basata sull’intelligenza artificiale come Vocalize – in cui i tifosi usano la voce per riprodurre l’onda sonora e l’IA assegna un punteggio in tempo reale – che stimola il loro coinvolgimento nella Fan Arena; e diverse opzioni per impostare promemoria sulle partite, fusi orari specifici e sfidare un amico grazie alla gamification attraverso Back Office. Grazie alla funzione di memorizzazione tra una sessione e l’altra e ai promemoria opzionali per i giorni di partita, PitchMate crea un engagement journey continuo che mantiene i tifosi connessi dalla partita d’esordio al fischio finale.

“Le aspettative dei tifosi sono cambiate. Vogliono esperienze personalizzate e in tempo reale secondo le loro esigenze — e se una squadra o un campionato non riesce a soddisfarle, ci penserà un’altra offerta di intrattenimento a farlo. Il coinvolgimento conversazionale basato sull’IA non è più un elemento di differenziazione per le realtà sportive, sta diventando un requisito minimo”, ha affermato Jon Arnold, Independent Industry Analyst e Principal di J Arnold & Associates.

“Con RaceMate abbiamo dimostrato come l’intelligenza artificiale possa trasformare l’esperienza dei tifosi, passando dal semplice guardare una gara al viverla in prima persona. I tifosi non si limitano a seguire l’azione, ma ne diventano parte integrante. Ora, con PitchMate, offriamo un compagno personalizzato basato sull’IA che conosce la loro squadra, li tiene aggiornati in tempo reale e li invita a interagire e a partecipare. Questo è il futuro delle esperienze dei tifosi — ed è reso possibile da Infobip”, ha dichiarato Krešo Žmak, Chief Innovation Officer di Infobip.

Sia PitchMate che RaceMate sono basati sulla piattaforma AgentOS di Infobip, che combina IA generativa, intelligenza conversazionale dei dati e funzionalità di messaggistica omnicanale in un unico livello di orchestrazione. La stessa tecnologia è a disposizione di qualsiasi brand che desideri implementare agenti intelligenti basati sull’IA per il customer engagement.