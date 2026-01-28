Integrity360 acquisisce Advantus360 e Cresco

Integrity360, specialista europeo nel campo della sicurezza informatica, annuncia due acquisizioni strategiche che ampliano ulteriormente la sua presenza in Europa, e aprono quella nel continente americano: Cresco nel Benelux e Advantus360 in Canada. Le due operazioni fanno parte del piano di espansione globale di Integrity360, e garantiscono al gruppo una prima presenza nel mercato nordamericano, strategicamente importante.

Advantus360, fondata nel 2015, è un fornitore di servizi e soluzioni di sicurezza informatica che serve clienti nel Canada e negli Stati Uniti, operando dalla sede di Calgary, Alberta. Ha clienti aziendali nei settori petrolifero, energetico, logistico, manifatturiero, finanziario, minerario, della vendita al dettaglio e dei servizi.

Cresco, fondata nel 2020, è una società di consulenza nel campo dei servizi di sicurezza informatica con clienti in Belgio e in Lussemburgo, operando da 2 uffici a Bruxelles e Zaventem. Ha clienti nei settori governativo, finanziario, assicurativo, energetico, sanitario e delle comunicazioni.

L’offerta delle due aziende, che è già estremamente ampia, verrà ulteriormente rafforzata con l’integrazione della suite completa di servizi di sicurezza informatica di Integrity360. Advantus360 diventerà un hub regionale dei servizi per il Canada e il più ampio mercato degli Stati Uniti, con un nuovo SOC (Security Operations Center) a Calgary, che diventerà il punto di accesso sul continente americano per l’attuale network SOC di Integrity360. Cresco diventerà un hub regionale dei servizi per il Benelux, anche in questo caso con un nuovo SOC a Bruxelles.

In questo modo, la struttura dei SOC di Integrity360, composta da circa 200 specialisti, arriverà a dieci sedi: Dublino, Stoccolma, Roma, Sofia, Madrid, Città del Capo e Johannesburg, già operative, più Parigi, Bruxelles e Calgary. Questa struttura SOC globale eroga una suite completa di servizi di sicurezza, basata su soluzioni EDR (Endpoint Detection and Response), XDR (Extended Detection and Response) e MDR (Managed Detection and Response), alle aziende auropee, nordamericane e africane.

Ian Brown, Executive President di Integrity360, ha commentato: “L’integrazione di Cresco e Advantus360 ci permette di iniziare l’espansione nel mercato americano e rafforzare ulteriormente quella in Europa, che era già significativa. Continuiamo nel percorso di crescita che abbiamo iniziato dieci anni fa, portando l’eccellenza delle nostre soluzioni di sicurezza basate su una rete di SOC di proprietà, fortemente integrati tra loro in un CyberSOC dalle caratteristiche uniche sul mercato”.