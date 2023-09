Integrity360 si espande con Advantio

Decisa a espandersi a livello paneuropeo, Integrity360 ha acquisito Advantio, una delle principali società del Vecchio Continente specializzata in PCI QSA e servizi di cybersecurity.

I termini dell’accordo non sono stati resi noti, ma è sicuro che l’acquisizione consentirà a Integrity360 di estendere ulteriormente la sua presenza in Europa continentale e fornirà una nuova offerta estesa di servizi informatici incentrata sulla conformità PCI. Questa si aggiungerà ai servizi già esistenti di Integrity360, che comprendono sicurezza e rischi informatici, test di sicurezza informatica, risposta agli incidenti. Ma anche servizi professionali per il monitoraggio e la gestione degli end-point e SIEM.

Advantio e Integrity360, l’una a beneficio dell’altra

Advantio continuerà a operare dalle sue attuali strutture europee ad ampio raggio, ma potrà beneficiare delle risorse e delle competenze dell’attuale business di Integrity360. Inoltre, Integrity360 ha stretto una partnership strategica con i fondatori di Advantio per promuovere ZeroRisk, un’innovativa piattaforma SaaS che fornisce servizi di profilazione per la conformità e la gestione del rischio informatico per l’industria dei pagamenti.

Advantio è stata fondata nel 2009 a Dublino, Irlanda, conta circa 115 dipendenti e opera da diverse sedi in Italia, Spagna, Regno Unito, Lituania e Ucraina, supportando oltre 250 clienti in Europa, Stati Uniti e Asia. Negli ultimi tre anni l’azienda ha registrato tassi di crescita annuali del 25% circa e nei prossimi 12 mesi prevede un fatturato di circa 10 milioni di euro.

La sinergia tra le due realtà porterà il fatturato del gruppo da circa 85 milioni di euro nel 2022 a circa 115 milioni di euro nel 2023, e amplia le risorse del gruppo a circa 450 dipendenti. Le competenze di Advantio nei servizi di sicurezza IT includono la conformità PCI, i test di sicurezza informatica, la gestione dei rischi informatici e i servizi MDR.

Advantio è la prima organizzazione QSA più scelta

L’attuale SOC di Advantio a Napoli si combina con gli altri tre SOC di Integrity360 a Dublino, Sofia e Stoccolma, che ora operano con oltre 100 ingegneri, consulenti ed esperti informatici dedicati alla fornitura di un’ampia gamma di servizi gestiti per i clienti. Le soluzioni innovative di Integrity360 sono state recentemente riconosciute per la terza volta nella guida di mercato Gartner. Hanno, infatti, ricevuto il Representative Vendor per i servizi di Managed Detection and Response.

Advantio ha una posizione di primo piano nella conformità PCI e opera come una delle principali organizzazioni di Qualified Security Assessor in Europa e nel mondo. La sua posizione si riflette nel fatto di essere la prima organizzazione QSA più scelta dalle società di servizi provider di Visa in Europa.

Dal 2018 è anche un membro della PCI GEAR (Global Executive Assessor Roundtable) che contribuisce a perfezionare e definire gli standard PCI a beneficio del settore. La sua esperienza in ambito PCI si aggiunge alla capacità di Integrity360 di fornire servizi normativi e di cyber framework.

La forza di due società altamente complementari

Ian Brown, Presidente Esecutivo di Integrity360, ha commentato: “Siamo lieti di accogliere il team di Advantio in Integrity360. Il gruppo così strutturato amplierà in modo significativo le nostre attività e i nostri servizi informatici in tutta l’Europa continentale. E consentirà di sviluppare ulteriormente la notevole esperienza di Advantio in materia di conformità PCI. Dalla combinazione delle due attività nasce una fortissima unione di competenze tecniche in materia di cyber e sicurezza dei pagamenti. Le due società sono altamente complementari, con punti di forza comuni nei rischi cyber, nei test di sicurezza informatica e nella rilevazione e gestione delle minacce, condividendone la stessa etica. Non vediamo l’ora di offrire la gamma estesa di servizi a beneficio dei nostri clienti“.

Marco Borza, Fondatore e Amministratore Delegato di Advantio, ha commentato: “Siamo felici di unirci con Integrity360 e proseguire il percorso di crescita iniziato circa 14 anni fa. Grazie al sostegno dei nostri clienti e dipendenti, siamo diventati un QSA e un fornitore di servizi informatici leader non solo in Europa ma anche in altri mercati esteri. Advantio è entusiasta di continuare questo cammino e ora, con il supporto di Integrity360, potremo espandere i nostri servizi e la nostra presenza sul mercato. Le nostre competenze, unite a quelle di Integrity360, permetteranno di ampliare il nostro portfolio di servizi professionali, di assistenza e gestiti. Questa è una grande notizia per i dipendenti, i clienti e i partner“.