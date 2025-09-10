Nozomi Networks, specialista globale nella sicurezza OT, IoT e CPS, e Mitsubishi Electric Corporation hanno annunciato di aver firmato un accordo definitivo in base al quale Mitsubishi Electric acquisirà Nozomi Networks. Al termine dell’operazione, Nozomi Networks sarà una consociata interamente controllata, operante in modo indipendente da Mitsubishi Electric. Questa acquisizione accelera l’innovazione della cybersecurity industriale di Nozomi, mantenendo l’approccio eterogeneo dell’azienda al supporto di clienti e partner.

Mitsubishi Electric ha partecipato al round di finanziamento di Serie E da 100 milioni di dollari di Nozomi annunciato a marzo 2024. Da allora. le due aziende hanno collaborato sull’innovazione e sul go-to-market, ponendo le basi di questa transazione.

Caratteristiche dell’ingresso di Nozomi Networks in Mitsubishi Electric

L’acquisizione di Nozomi Networks porta a Mitsubishi Electric un’attività di cybersecurity software basata sull’AI e cloud-first, in forte crescita, con una comprovata esperienza di innovazione scalabile e pluripremiata. La leadership e i team di engineering di Nozomi, di livello mondiale, così come la sua storia di successo finanziario, andranno a rafforzare la capacità di Mitsubishi Electric di fornire soluzioni all’avanguardia a clienti di tutto il mondo.

Con oltre 100 anni di esperienza globale nella tecnologia operativa industriale (OT e IoT), Mitsubishi Electric supporterà la continua innovazione della cybersecurity di Nozomi e la sua solida storia di crescita aziendale, oltre a consentire a entrambe le aziende di accelerare la trasformazione digitale per le infrastrutture critiche e le organizzazioni industriali in tutto il mondo.

Le aziende condividono una solida visione che mette in primo piano il potere dei dati e il contesto di ambienti OT/IoT, abbinati a una robusta intelligenza artificiale per fornire difese informatiche più efficaci e miglioramenti operativi materiali per i clienti. Entrambe le aziende condividono anche un profondo impegno verso il successo dei clienti, un modello di business “partner-first” e la promozione di una forte cultura aziendale che valorizza e supporta i dipendenti.

Nozomi Networks si impegna a servire tutti i suoi clienti e partner mantenendo il proprio brand, la leadership, i team e le attività operative. Non ci saranno interruzioni delle operazioni attuali, delle roadmap o delle partnership. I team, gli uffici e i punti di contatto di Nozomi rimangono invariati, garantendo un’esperienza senza soluzione di continuità per tutti i suoi stakeholder.

La chiusura dell’acquisizione è prevista nel quarto trimestre del 2025. Alla chiusura, Nozomi manterrà la sua sede a San Francisco, California, e la ricerca e sviluppo a Mendrisio, Svizzera.

EY Strategy and Consulting Co. funge da consulente finanziario e White & Case LLP da consulente legale per Mitsubishi Electric. Barclays funge da consulente finanziario esclusivo e Gunderson Dettmer da consulente legale per Nozomi Networks.

Dichiarazioni

Satoshi Takeda, Senior Vice President, CDO, Chief Information Officer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mitsubishi Electric Corporation, dichiara: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Nozomi nella famiglia Mitsubishi Electric. La loro tecnologia di sicurezza OT all’avanguardia e la filosofia di sviluppo rapido hanno valso loro una solida reputazione. Combinando gli elementi di forza di Nozomi con la vasta esperienza e le capacità di Mitsubishi Electric in campo OT, credo che potremo ottenere ancora di più. Questa acquisizione ci consentirà di creare insieme nuovi servizi di valore, supportando al contempo l’impegno di Nozomi per l’innovazione e la flessibilità del cliente. Insieme, possiamo aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale, migliorando al contempo sicurezza, efficienza e resilienza.”

Edgard Capdevielle, Presidente e CEO di Nozomi Networks, aggiunge: “Questo segna un nuovo entusiasmante capitolo per Nozomi Networks. Entrando a far parte di Mitsubishi Electric, uniremo le forze per guidare la prossima generazione di sicurezza e innovazione industriale per portare valore aggiunto ai clienti di tutto il mondo. Nulla cambierà nel nostro impegno quotidiano con i clienti e i partner di Nozomi: continueranno a ricevere lo stesso supporto e servizio, e la stessa piattaforma di cybersecurity OT e IoT all’avanguardia in cui hanno avuto fiducia. Con la portata globale e le risorse combinate di entrambe le aziende, possiamo potenziare il nostro motore di innovazione, aiutando le organizzazioni industriali a proteggere e accelerare le proprie trasformazioni digitali”.

Andrea Carcano, Co-fondatore e Chief Product Officer di Nozomi Networks, aggiunge: “Combinando il secolo di esperienza industriale globale di Mitsubishi Electric con le innovazioni di Nozomi Networks in tema di data science, AI/ML e cybersecurity industriale, abbiamo un’opportunità unica per creare una nuova generazione di soluzioni basate sull’IA che rafforzeranno la cyber e le operazioni attraverso nuove potenti innovazioni per i clienti in tutti i casi d’uso e settori OT/IoT in tutto il mondo. Insieme, renderemo le infrastrutture critiche del mondo più sicure, più resilienti e più efficienti”.