Proofpoint completa l’acquisizione di Tessian

Proofpoint, azienda specializzata nella cybersecurity e della compliance, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Tessian, attiva nell’utilizzo di AI avanzata per rilevare e proteggere automaticamente dalla perdita accidentale di dati e dalle minacce email in evoluzione.

La combinazione tra la tecnologia di threat and data loss protection di Proofpoint e le sue capacità di intelligence, e il rilevamento comportamentale e dinamico basato su intelligenza artificiale di Tessan offrirà alle aziende la difesa più completa disponibile dai rischi umani con ogni modello di implementazione scelto. Gli attacchi rivolti alle persone e mirati all’errore umano sono alla base di oltre il 90% degli attacchi informatici di successo, dal ransomware al BEC, e di oltre il 90% delle perdite di dati, compreso il 65% degli incidenti di data loss che derivano da email inviate erroneamente.

A differenza di altre soluzioni che si basano esclusivamente sull’intelligence delle minacce o limitano i loro rilevamenti all’AI, la soluzione congiunta sarà in grado di garantire un’efficacia senza precedenti contro l’intera gamma di minacce che prendono di mira l’individuo, dal social engineering al malware, al phishing delle credenziali. La piattaforma combinata consentirà inoltre alle aziende di prevenire la perdita di dati attraverso i canali di collaborazione più critici, dalla posta elettronica al cloud fino all’endpoint, sfruttando una combinazione unica nel settore tra attività degli utenti, intelligenza artificiale comportamentale e classificazione dei dati.

Proofpoint prevede di portare sul mercato queste potenti soluzioni congiunte all’inizio del 2024.

“L’innovativa tecnologia di Tessian migliorerà ulteriormente le piattaforme di threat e information protection di Proofpoint, aggiungendo solidi livelli di difesa basati su intelligenza artificiale che affrontano i comportamenti rischiosi degli utenti, tra cui l’invio errato di email e l’esfiltrazione dei dati”, dichiara Darren Lee, executive vice president and general manager Security Products and Services Group di Proofpoint. “Siamo lieti di dare il benvenuto in Proofpoint al team di Tessian e non vediamo l’ora di aiutare le aziende ad affrontare la forma più frequente di perdita di dati nelle fasi più critiche della catena di attacco.”

“L’e-mail continua a essere un vettore di rischio chiave e un focus fondamentale per molte aziende”, aggiunge Jerry Kowalski, Chief Information Security Officer di Jefferies. “Siamo impazienti di vedere come la combinazione dell’approccio basato sul comportamento di Tessian con le informazioni più avanzate di Proofpoint proteggerà le aziende dalle forme più avanzate di rischio email e di perdita di dati”.

Tessian è stata recentemente nominata Strong Performer da Forrester Research, Inc. in The Forrester Wave: Enterprise Email Security, Q2 2023 – The 15 Providers That Matter Most And How They Stack Up, ricevendo il massimo punteggio possibile nei criteri Vision, Support e Customer Success.