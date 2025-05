Protect AI farà presto parte di Palo Alto Network

Palo Alto Network, realtà operante a livello mondiale nella cybersecurity AI, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Protect AI, player innovativo nella protezione dell’uso di applicazioni e modelli di Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML). Questa acquisizione strategica riflette l’impegno di Palo Alto Networks a rimanere all’avanguardia nell’innovazione della cybersecurity di nuova generazione e ad espandere le proprie capacità per proteggere la nuova e dinamica superficie di attacco creata dall’esplosione dell’AI.

I vantaggi dell’acquisizione di Protect AI per Palo Alto Networks

Grandi aziende e organizzazioni pubbliche stanno costruendo un complesso ecosistema di modelli di AI, agenti, infrastrutture, strumenti, API e componenti di terze parti. Questo crea rischi nuovi e spesso trascurati, con gli attori delle minacce che sfruttano le vulnerabilità nei diversi livelli attraverso tecniche come manipolazione dei modelli, avvelenamento dei dati e attacchi di tipo prompt injection. Questo panorama di minacce richiede soluzioni appositamente studiate per ridurre i rischi e fornire la migliore sicurezza della categoria. Palo Alto Networks è stata tra le prime realtà a creare soluzioni per la sicurezza dell’intelligenza artificiale e Protect AI si è già affermata come un attore di rilievo in questa nuova area sempre più critica della sicurezza.

Dopo la chiusura della transazione, le soluzioni e il team di esperti di Protect AI consentiranno a Palo Alto Networks di accelerare in modo più rapido e completo la visione di Prisma AIRS, la piattaforma di sicurezza AI più completa del settore. Prisma AIRS offrirà ai clienti una protezione senza precedenti per una delle tecnologie più trasformative del nostro tempo. Con le aziende che puntano a integrare l’AI nei loro processi, Prisma AIRS consentirà loro di implementare l’intelligenza artificiale con sicurezza, proteggendone l’intero ciclo di vita dello sviluppo per soddisfare requisiti enterprise di scansione del modello, valutazione del rischio, sicurezza del runtime GenAI, gestione della postura e sicurezza degli agenti AI.

Dichiarazioni

“Man mano che le applicazioni AI diventano fondamentali per le aziende, portano con sé rischi che gli strumenti di sicurezza tradizionali non sono in grado di gestire in modo adeguato”, spiega Anand Oswal, SVP and GM di Palo Alto Networks. “Estendendo le nostre capacità di sicurezza per l’AI alle soluzioni innovative di Protect AI per la sicurezza dell’AI, le aziende saranno in grado di creare applicazioni AI con una sicurezza completa. Con l’aggiunta dell’attuale portfolio di soluzioni e del team di esperti di Protect AI, Palo Alto Networks si troverà in posizione ottimale per offrire un’ampia gamma di soluzioni per le esigenze attuali dei clienti, oltre a continuare a innovare per realizzare le nuove soluzioni necessarie in questo panorama di minacce estremamente dinamico”.

“Unire le nostre forze a Palo Alto Networks ci consentirà di ampliare la nostra missione di rendere il panorama dell’AI più sicuro per utenti e organizzazioni di tutte le dimensioni”, aggiunge Ian Swanson, Co-Founder & CEO, Protect AI. “Siamo entusiasti dell’opportunità di unirci a un’azienda che condivide la nostra visione e che porta con sé la scala operativa e la solidità nella cybersecurity per amplificare il nostro impatto a livello globale”.

CEO, fondatori e dipendenti di Protect AI entreranno a far parte di Palo Alto Networks una volta conclusa l’operazione. L’acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui le approvazioni normative, e dovrebbe concludersi entro il primo trimestre dell’anno fiscale 2026 di Palo Alto Networks.