SmartRecruiters entra in SAP: nuove opportunità per l’HR

SAP e SmartRecruiters hanno annunciato che SAP ha raggiunto un accordo per acquisire SmartRecruiters, azienda leader di software per l’acquisizione dei talenti.

Le profonde competenze di SmartRecruiters nella selezione di grandi volumi di candidature, nell’automazione dei processi di selezione del personale e nell’esperienza e coinvolgimento dei candidati potenziata dall’intelligenza artificiale (AI) sono considerate un ampliamento ottimale per la suite SAP SuccessFactors Human Capital Management (HCM). L’acquisizione pianificata rafforzerà la suite di HCM all-in-one di SAP e consentirà ai clienti di disporre degli strumenti necessari per attrarre e trattenere i migliori talenti in un ambiente sempre più competitivo.

Il valore aggiunto di SmartRecruiters per SAP

Le potenti interfacce e i flussi di lavoro fluidi di SmartRecruiters completeranno i robusti strumenti HR di SAP, migliorando il processo decisionale, riducendo i tempi di assunzione e offrendo ai candidati un’esperienza migliore. L’analisi integrata e le raccomandazioni basate sull’AI di entrambe le aziende forniranno insight dettagliati sui pool di talenti, sui possibili colli di bottiglia dei processi di assunzione e sulla pianificazione della forza lavoro.

I clienti potranno contare su funzionalità di selezione e assunzione migliorate e potenziate dall’AI, che renderanno più efficienti il monitoraggio e la selezione dei candidati. L’analisi della selezione del personale basata sui dati confluirà direttamente negli strumenti HCM di SAP, fornendo un unico sistema di record e dati armonizzati per operazioni conformi e perfettamente integrate. Anche il portafoglio SmartRecruiters continuerà ad essere disponibile anche in versione stand-alone nel prossimo futuro.

Le soluzioni e la piattaforma Software-as-a-Service di SmartRecruiters consentono a oltre 4.000 organizzazioni in tutto il mondo di gestire in modo efficiente i flussi di lavoro per le assunzioni end-to-end, offrendo un’esperienza coinvolgente ai responsabili della selezione e delle assunzioni e ai candidati.

La chiusura dell’operazione è prevista per il quarto trimestre del 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni normative. I termini della transazione non sono stati resi noti. J.P. Morgan ha agito come consulente finanziario esclusivo di SmartRecruiters.

Dichiarazioni

“Assumere le persone giuste non è solo una priorità delle risorse umane, è una priorità strategica dell’azienda. Con questa acquisizione pianificata, aiuteremo i nostri clienti ad attrarre e assumere i migliori talenti per far evolvere i loro programmi di acquisizione dei talenti con rapidità e agilità, riducendo al contempo il costo totale di proprietà“, ha dichiarato Muhammad Alam, membro dell’Executive Board di SAP SE, SAP Product & Engineering. “I clienti saranno in grado di gestire l’intero ciclo di vita dei candidati, dalla ricerca e colloquio all’onboarding e oltre, il tutto in un unico sistema che semplifica l’esperienza per i responsabili della selezione, i responsabili delle assunzioni e, in particolare, i candidati“.

Rebecca Carr, CEO di SmartRecruiters, ha dichiarato: “La missione di SmartRecruiters è sempre stata quella di semplificare le assunzioni. Unendo le forze con SAP consentiremo alle aziende di tutto il mondo di sfruttare i numerosi vantaggi del nostro approccio leader di settore per l’acquisizione dei talenti. Siamo entusiasti delle opportunità che questa acquisizione pianificata porterà ai nostri clienti, partner e dipendenti mentre costruiamo insieme il futuro delle assunzioni“.