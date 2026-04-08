TeamSystem spinge sulla crescita in Francia con l’acquisizione di ACD

TeamSystem – tech & AI company italiana specializzata nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – acquisisce ACD, uno dei principali fornitori francesi di software contabili e gestionali per studi e professionisti.

Questa operazione rafforza il ruolo di TeamSystem come campione europeo della digitalizzazione di PMI e professionisti e consolida ulteriormente la sua presenza in Francia, dove i processi amministrativi e fiscali stanno attraversando una fase di profonda trasformazione, trainata dall’introduzione progressiva della fatturazione elettronica, in una cornice simile a quanto già avvenuto in Italia.

Fondata nel 2004, ACD si è affermata nel tempo come uno dei principali partner tecnologici degli studi di commercialisti francesi, sviluppando soluzioni che si integrano in modo strutturale nel lavoro quotidiano della professione. La società collabora oggi con circa 3.200 studi e supporta indirettamente oltre 1,3 milioni di imprese, grazie a un’offerta pensata per coprire le principali attività degli studi professionali, dalla produzione contabile alla gestione dello studio, fino a soluzioni per CRM, archiviazione documentale e payroll. Nel 2024 ACD ha registrato ricavi pari a circa 35 milioni di euro e impiega oggi oltre 280 persone, con sedi operative a Tours e Aix-en-Provence. Il modello di business si basa su soluzioni Cloud e SaaS, progettate per supportare servizi innovativi e accompagnare l’evoluzione digitale degli studi professionali, anche attraverso funzionalità basate su Intelligenza Artificiale.

«Nel nostro percorso di sviluppo europeo, la Francia riveste un ruolo strategico, per il peso degli studi professionali nel sistema economico e per le trasformazioni in atto nei processi amministrativi e fiscali», ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. «Quello francese è un contesto che presenta forti analogie con quanto già avvenuto in Italia, dove la diffusione della fatturazione elettronica ha rappresentato un passaggio chiave nella digitalizzazione delle imprese e delle PMI. Con l’acquisizione di ACD intendiamo mettere a frutto questa esperienza anche in Francia, affiancando i professionisti nelle attività quotidiane e supportandoli nel guidare le imprese nei processi di trasformazione digitale».

Parallelamente, TeamSystem amplia la propria offerta di software gestionali in Cloud attraverso l’acquisizione di DIA Yazılım in Turchia, player tecnologico consolidato con oltre 100 dipendenti e decine di migliaia di utenti, che sviluppa soluzioni Cloud ERP modulari e scalabili per supportare le esigenze operative e normative delle PMI, con una forte presenza nel mercato locale. Le operazioni riflettono il percorso di crescita internazionale del Gruppo, che continua a investire in mercati caratterizzati da strutture ed esigenze simili a quelle italiane, attraverso l’esportazione di un modello di business consolidato e scalabile.

«Allo stesso tempo, il nostro percorso di crescita in Turchia – ulteriormente rafforzato dall’ingresso di DIA – riflette un approccio di lungo periodo, basato su investimenti mirati, una forte valorizzazione delle competenze locali e soluzioni progettate per rispondere ai bisogni concreti delle PMI, in un contesto in cui la digitalizzazione è sempre più legata all’efficienza operativa e alla semplicità d’uso», ha aggiunto Leproux.

Per l’operazione ACD, TeamSystem è stata assistita da EY per le attività di due diligence finanziaria, fiscale e HR e da Herbert Smith Freehills Kramer per gli aspetti legali.

Per l’operazione DIA, TeamSystem è stata assistita da Core Finance in qualità di advisor M&A, da PwC per le attività di due diligence finanziaria, fiscale e HR e da Esin Attorney per gli aspetti legali. DIA Yazılım è stata assistita da Keco Legal per gli aspetti legali e da Dora Capital in qualità di advisor sell-side.