ESET apre nuove sedi in Europa e in Asia

ESET, specialista globale nel mercato della cybersecurity, in occasione dell’ESET World 2026, ha comunicato l’apertura delle filiali ESET France, ESET Netherlands ed ESET India, ampliando così la presenza locale e le opportunità di sviluppo in queste regioni.

I nuovi uffici completano il portfolio in continua espansione della società, portando il numero totale a 20 sedi locali, di cui l’ultima ad aprire è stata ESET Norden, in Danimarca. Pur operando attualmente tramite partner esclusivi — Cyber Defense Group nei Paesi Bassi e ATHENA Global Services in Francia — ESET ha concordato l’acquisizione di queste società, dando priorità al trasferimento graduale di tutti i dipendenti e dei clienti. La costituzione di ESET Software India Pvt. Ltd. sosterrà analogamente un ampliamento della struttura gestionale locale e del servizio di assistenza per questo mercato chiave del Sud-Est Asiatico.

“Da oltre 20 anni collaboriamo con ESET e, questa nuova fase, è la naturale evoluzione di una partnership consolidata che segna l’inizio di un nuovo capitolo, che affrontiamo con orgoglio e fiducia”, ha dichiarato Julien Jean, CEO di ATHENA Global Services.

“Questo è uno dei momenti più importanti per tutti noi. Mentre l’Europa si trova ad affrontare sfide digitali sempre più complesse, abbiamo un’enorme opportunità per aiutare le organizzazioni a migliorare la loro resilienza e a ridurre i rischi in modo più intelligente. La collaborazione tra ESET e i Paesi Bassi rafforza entrambe le parti, unendo la tecnologia, l’innovazione e l’imprenditorialità europee con solide relazioni e competenze locali”, ha sottolineato Dave Maasland, CEO di Cyber Defense Group.

Analogamente alla recente espansione di ESET Norden, ESET si avvicinerà ulteriormente ai propri clienti e partner in regioni note per le loro innovazioni all’avanguardia nel campo della sicurezza informatica, per le azioni concrete di contrasto alla criminalità informatica e per la forte domanda di mercato, dove vi è la necessità di un supporto più diretto.

“Sono felice della nostra maggiore presenza in Francia, il secondo mercato più grande dell’Unione Europea dopo la Germania. ESET sarà presente anche direttamente nel mercato olandese, noto per essere un ‘early adopter’ delle tecnologie più recenti e spesso indicativo dei comportamenti di acquisto e utilizzo delle soluzioni in altri paesi”, ha affermato Miroslav Mikuš, Chief Sales Officer di ESET. “Allo stesso modo, consolidando la presenza in India, i nostri prodotti e la nostra competenza contribuiranno a rafforzare le migliori procedure di sicurezza e la resilienza in un Paese la cui forza lavoro nel settore IT è un pilastro della capacità digitale globale. Sono certo che, più uniti che mai, insieme faremo davvero la differenza.”

In definitiva, l’espansione, con l’apertura di nuovi uffici a Parigi, Sliedrecht e Surat, rafforzerà la posizione di ESET come player europeo e globale, ampliando la presenza diretta dell’azienda in nuovi mercati. Questo modello ha già dimostrato il proprio valore attraverso il Cyber Defense Group, i partner presenti nei Paesi Bassi, ad esempio aiutando ESET ad aprire nuove porte per fornire supporto a organizzazioni intergovernative e non governative come Europol e la Fondazione olandese per l’industria della difesa e della sicurezza (NIDV), con servizi di consulenza e protezione.

“La costituzione di ESET Software India Pvt. Ltd. segna una tappa fondamentale nell’impegno a lungo termine di ESET nel mercato indiano e dell’area APAC in generale. Grazie a una presenza locale più solida, siamo in una posizione migliore per supportare i nostri partner di canale, espanderci in nuovi segmenti verticali e fornire funzionalità avanzate, tra cui i servizi MDR e professionali. Soprattutto, questo ci permette di sviluppare soluzioni progettate per le esigenze specifiche del mercato indiano, aiutando le organizzazioni a rafforzare la loro resilienza informatica con la protezione affidabile di ESET”, ha concluso Parvinder Walia, President of the Asia Pacific Region di ESET.