Tessian: accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Proofpoint

Proofpoint, azienda attiva nella cybersecurity e compliance, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Tessian, azienda specializzata nell’utilizzo di AI avanzata per rilevare e proteggere automaticamente da perdita accidentale di dati e minacce email in evoluzione. L’acquisizione dovrebbe concludersi tra 2023 e inizio 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative richieste. Proofpoint protegge le aziende dagli attacchi di social engineering applicando AI e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per bloccare le minacce e fornire insight in tempo reale. Il rilevamento basato su intelligenza artificiale si è dimostrato particolarmente efficace nell’identificare le minacce che colpiscono le persone, come le frodi via email e gli attacchi che fanno leva sui fornitori, e nel prevenire la perdita di dati dovuta ad azioni negligenti o dolose. Con l’acquisizione di Tessian, Proofpoint migliorerà le sue piattaforme di protezione dalle minacce e delle informazioni, aggiungendo potenti livelli di difesa basati su intelligenza artificiale che rispondono ai comportamenti rischiosi degli utenti, tra cui l’invio errato di email e l’esfiltrazione di dati. Secondo una ricerca Ponemon, email errate (invio di email al destinatario sbagliato) e file allegati in modo non corretto continuano a essere una delle principali cause di violazione della conformità e di perdita accidentale di dati per le aziende: solo nel 2022, il 65% di tutti gli incidenti legati alla perdita di dati si è verificato tramite email e quasi due terzi delle imprese hanno subito una perdita o un’esfiltrazione di dati a causa di un errore di un dipendente. Di conseguenza, i team di sicurezza impiegano in media 48 ore per rilevare e porre rimedio a un incidente simile causato dalla negligenza dei dipendenti.

“Troppo spesso gli errori umani nelle email causano rischi ai dati di aziende e dei loro clienti, a violare le normative di settore e di protezione dei dati e a perdere proprietà intellettuale mission-critical,” dichiara Darren Lee, executive vice president and general manager, Security Products and Services Group, Proofpoint. “Combinando dati, stack di rilevamento ed efficacia di Proofpoint con l’avanzata piattaforma di rilevamento comportamentale e dinamico di Tessian, possiamo fornire ai nostri clienti una difesa a livello globale e protezione immediata. I partner di canale di Proofpoint possono fornire rapidamente valore ai loro clienti con queste nuove soluzioni semplici da implementare che si integrano in modo nativo con Microsoft 365 e Google Workspace.”

“La nostra vision di lungo respiro nel proteggere gli individui è la forza trainante della nostra piattaforma innovativa che offre sicurezza delle email in entrata e prevenzione della perdita di dati in uscita,” aggiunge Tim Sadler, Chief Executive Officer di Tessian. “Unendo le forze con Proofpoint, possiamo consentire alle aziende di migliorare ulteriormente la loro postura di sicurezza delle email, ridurre il rischio di violazione dei dati e alleggerire il carico di lavoro dei loro team di sicurezza.”

Più di nove organizzazioni su dieci hanno avuto a che fare con un data breach causato da un errore dell’utente nelle e-mail. Grazie alla comprensione del comportamento e al machine learning, la piattaforma di sicurezza delle email di Tessian, basata su intelligenza artificiale, migliorerà l’offerta di Proofpoint per la Data Loss Prevention (DLP), nelle email affrontando perdita accidentale di dati e insider malintenzionati attraverso la distribuzione senza problemi di Microsoft 365 e Google Workspace. Le soluzioni Tessian includono:

● Tessian Guardian: Protegge i dati sensibili, aiuta i clienti a rispettare conformità normativa e accordi di riservatezza ed elimina il rischio di danni alla reputazione prevenendo l’invio errato di email e file allegati.

● Tessian Enforcer: protegge automaticamente dall’esfiltrazione dei dati e salvaguarda la proprietà intellettuale senza regole predefinite o liste di rifiuto.

● Tessian Defender: protezione delle email context-aware basata su intelligenza artificiale che rileva e previene l’intero spettro degli attacchi via email, fornendo agli utenti banner di avviso contestuali in tempo reale per aiutarli a decidere se un’email è sicura.

Le soluzioni di Tessian entreranno a far parte dell’offerta di Proofpoint al termine dell’acquisizione. Il ruolo di consulente finanziario di Tessian è coperto da Piper Sandler.