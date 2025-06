TeamSystem: nuove acquisizioni e soluzioni per il property management

TeamSystem, tech & AI company italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, acquisisce da Netbuilder un ramo d’azienda di Multidialogo che comprende i prodotti MultiFatture e MultiCAF – tramite la NewCo Multifatture – oltre che il 100% delle società Brainware e Millesimo, realtà attive nello sviluppo di software dedicati agli amministratori condominiali.

L’operazione ha come obiettivo il rafforzamento dell’offerta di TeamSystem nel segmento della gestione condominiale, in continuità con lo sviluppo di Danea Domustudio, piattaforma del Gruppo già adottata da migliaia di professionisti in tutta Italia.

TeamSystem rafforza la propria offerta per gli amministratori condominiali

MultiFatture e MultiCAF sono due strumenti dedicati rispettivamente alla fatturazione elettronica e alla gestione della documentazione fiscale per i condomini, che in Italia sono oltre 1 milione. Entrambe le soluzioni sono già integrate con modelli interoperabili compatibili con l’ecosistema TeamSystem ed entreranno a far parte dell’offerta TeamSystem, diventando complementari alla suite Danea DomusStudio.

Completano il deal Brainware e Millesimo, soluzioni software pensate rispettivamente per grandi e piccoli studi di amministrazione condominiale, oltre che aziende di property management. Nel 2024, il fatturato complessivo delle attività incluse nel perimetro dell’acquisizione si è attestato intorno ai 6 milioni di euro.

L’operazione prevede, inoltre, una serie di accordi pensati per valorizzare ogni sinergia, garantendo la continuità operativa: a partire da un’esclusiva collaborazione in ambito postalizzazione, passando per la promozione incrociata dei prodotti tramite le reti di vendita dei diversi prodotti, oltre alla fornitura temporanea di servizi amministrativi, tecnici e di supporto per le nuove entità coinvolte. La partnership si evolverà anche attraverso lo sviluppo congiunto di nuovi software e funzionalità mirate alla digitalizzazione del settore.

TeamSystem è stata assistita dallo studio Pavia e Ansaldo per tutti gli aspetti legali, mentre EY si è occupata di quelli Financial e Tax. Netbuilder è stata assistita dal commercialista Filippo Berti per gli aspetti Financial e Tax e dallo Studio Previti per quelli legali.

Dichiarazioni

“Gli ingressi di Multifatture, Multicaf, Brainware e Millesimo all’interno del Gruppo si inseriscono perfettamente nel nostro percorso di crescita e di investimento continuo su settori chiave per il nostro Paese, come quello della gestione condominiale”, ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. “L’integrazione delle competenze e delle tecnologie di queste realtà ci permetterà di offrire ai professionisti una suite ancora più completa, efficiente e allineata alle nuove esigenze normative e digitali del settore. Con questa operazione, infatti, TeamSystem continua a rafforzare il proprio posizionamento come punto di riferimento per la trasformazione digitale del tessuto economico, in Italia e all’estero, attraverso una strategia di acquisizioni mirate che valorizzano eccellenze verticali e specialistiche”.

“Siamo lieti di aver concluso un’operazione che riconosce il valore di soluzioni pensate per supportare in modo concreto l’attività quotidiana degli amministratori di condominio”, ha aggiunto Antonello Curreli, CEO di Multidialogo. “L’ingresso in TeamSystem rappresenta un’opportunità di continuità e valorizzazione per queste realtà, che potranno evolvere all’interno di un ecosistema tecnologico più ampio e strutturato. Il più grande riconoscimento per il lavoro svolto dal nostro team e per la qualità delle soluzioni sviluppate è rappresentato dalla scelta di TeamSystem di individuare in noi un partner ideale per lo sviluppo di questo segmento”.