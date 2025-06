Bitdefender potenzia l’email security con l’acquisizione di Mesh Security

Negli ultimi anni gli attacchi informatici sono diventati sempre più sofisticati e personalizzati. Il mezzo più usato dai cybercriminali è l’email; metterla al sicuro, dunque, è la strategia per evitare disastrosi impatti. Per aiutare i suoi clienti a rafforzare l’email security, Bitdefender, specialista mondiale nella sicurezza informatica, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Mesh Security (Mesh), fornitore di soluzioni avanzate per la sicurezza dell’email. Grazie all’acquisizione, la tecnologia e le capacità di sicurezza dell’email di Mesh saranno integrate nella piattaforma di rilevamento e risposta estesa (XDR) e nei servizi di rilevamento e risposta gestiti (MDR) di Bitdefender.

Il completamento della transazione è subordinato alle consuete condizioni di chiusura, incluse le necessarie approvazioni normative.

Bitdefender acquisisce Mesh per email impenetrabili

L’email si conferma il principale vettore d’attacco ed è il punto di ingresso privilegiato per ransomware, phishing e frodi di violazione dell’email aziendale (BEC, Business Email Compromise). Secondo l’Internet Crime Report 2024 dell’FBI, le aziende hanno subito perdite per quasi 2,8 miliardi di dollari a causa delle truffe BEC nel 2024. Anche il report Bitdefender Cybersecurity Assessment 2024 – basato su un sondaggio globale condotto su 1.200 professionisti della sicurezza informatica – evidenzia come phishing e social engineering siano percepiti come le minacce più rilevanti per le aziende.

L’acquisizione incorporerà le funzionalità di sicurezza dell’email di Mesh in Bitdefender GravityZone, la piattaforma per la gestione integrata della sicurezza, della compliance e dei rischi. Mesh adotta un approccio a due livelli alla sicurezza dell’email, integrando la protezione perimetrale tramite un gateway email sicuro (SEG, Secure Email Gateway) con una difesa mirata a livello di mailbox attraverso un’implementazione basata su API. Questo modello estende la visibilità sulle attività delle minacce per tutti i vettori di attacco e alimenta la rete globale di threat intelligence di Bitdefender con dati di telemetria di elevata qualità.

La rete globale di oltre 41.000 partner di canale e MSP rappresenta un pilastro fondamentale della crescita costante di Bitdefender. Mesh accresce questo valore offrendo una piattaforma centralizzata ottimizzata per gli MSP, che consente una gestione efficiente della sicurezza dell’email multi-tenant. La soluzione fornisce una protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riducendo al contempo i costi operativi. Dall’applicazione automatica delle policy, alle informazioni sulle minacce in tempo reale e alla perfetta integrazione nei flussi di lavoro esistenti, Mesh consente agli MSP di offrire ai clienti una protezione efficace e scalabile.

La storia di Mesh Security

Fondata nel 2020 e con il supporto degli investitori Elkstone e Enterprise Ireland, Mesh si è rapidamente affermata come un partner affidabile nella sicurezza dell’email, servendo centinaia di MSP e migliaia di clienti finali in tutto il mondo. Riconosciuta per l’efficacia nel rilevamento delle minacce, l’architettura progettata su misura per gli MSP e l’elevata semplicità operativa, Mesh ha conquistato il mercato distinguendosi per la capacità di affrontare in modo preciso e intuitivo le sfide legate alle minacce basate sull’email.

Dichiarazioni

“Siamo lieti di annunciare la nostra intenzione di acquisire Mesh, una mossa strategica che completerà la nostra piattaforma GravityZone XDR e rafforzerà il nostro servizio MDR per aiutare le aziende a combattere le minacce trasmesse via email in continua evoluzione”, ha dichiarato Andrei Florescu, President e General Manager di Bitdefender Business Solutions Group. “Mesh porta con sé innovazioni all’avanguardia e un team altamente qualificato che condivide il nostro impegno per una sicurezza concreta ed efficace. Questa sinergia ci permetterà di potenziare ulteriormente la nostra capacità di offrire una protezione dell’email solida e comprovata alla nostra base di clienti globale“.

“Questo segna l’inizio di un percorso ancora più significativo”, ha dichiarato Brian Byrne, Chief Executive Officer e co-fondatore di Mesh. “Siamo sempre stati focalizzati sullo sviluppo di una soluzione per la sicurezza dell’email che fosse al tempo stesso potente e funzionale e Bitdefender condivide la stessa visione. Siamo entusiasti di unire le forze per offrire una protezione ancora più solida a un numero sempre maggiore di aziende“.