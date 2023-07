Thales: offerta vincolante per Tesseren

Tesserent Limited e Thales hanno stipulato un accordo di acquisto vincolante secondo cui Thales acquisisce il 100% delle azioni di Tesserent al prezzo di 0,13 dollari australiani per azione ordinaria, pari a un valore del patrimonio netto di 176 milioni di dollari australiani (circa 107 milioni di euro).1

La combinazione delle attività di Thales e Tesserent darà vita a un fornitore globale di servizi nel settore della sicurezza informatica in Australia e Nuova Zelanda proprio in un momento in cui il mercato prevede una crescita del settore a due cifre fino al 2026.

L’attività di Tesserent continuerà ad essere svolta con lo stesso brand e la sua identità visiva incorporerà lo slogan “Cyber Solutions by Thales”. La nuova realtà diventerà leader nella cybersecurity in Australia e Nuova Zelanda e accelererà la crescita dell’offerta di soluzioni informatiche per i clienti Thales, supportata dalle dimensioni, dalle risorse e dal know-how del business globale di Thales.

In qualità di specialista globale nella sicurezza informatica, Thales è attiva a tutti i livelli della catena informatica, offrendo soluzioni che vanno dalla valutazione del rischio, alla protezione delle infrastrutture critiche, incluse le funzionalità di rilevamento e la risposta alle minacce.

La sua offerta si basa su tre famiglie di prodotti e servizi di sicurezza informatica, che hanno generato vendite per 1,5 miliardi di euro nel 2022:

1. Prodotti di sicurezza globali basati sulla piattaforma CipherTrust Data Security, la soluzione SafeNet Trusted Access Identity & Access Management as a Service e le più ampie offerte di protection & licensing.

2. Prodotti di protezione sovrana , inclusi crittografi e sensori per proteggere i sistemi informativi critici.

3. Portafoglio di soluzioni Cybels, una suite completa di servizi di sicurezza informatica che include valutazione del rischio, formazione e simulazione, rilevamento e risposta agli attacchi informatici.

Kurt Hansen, CEO di Tesserent, ha dichiarato: “Sono entusiasta che attraverso l’offerta di acquisto il team di Tesserent entri a far parte di Thales, leader globale nella sicurezza informatica. Insieme affronteremo le crescenti esigenze informatiche nel nostro paese, comprese quelle del governo australiano e dei settori della difesa. Sono convinto che questa transazione rappresenterà una grande opportunità per far crescere ulteriormente il business di Tesserent e le sue persone”.

Jeff Connolly, CEO di Thales Australia, ha dichiarato: “Con l’acquisizione di Tesserent e del suo team altamente qualificato di esperti informatici, e in combinazione con i nostri esperti di ingegneria di sistema, Thales Australia nominerà un responsabile australiano / neozelandese per proteggere al meglio il Paese e la sua infrastruttura nazionale dalle minacce informatiche.

Il team di Tesserent avrà accesso alle competenze globali e alle risorse di Thales al fine di fornire alle aziende locali australiane e neozelandesi un’offerta di sicurezza informatica sofisticata e ampia in un mercato attualmente frammentato.

Dopo l’acquisizione nel 2022 di S21sec, Excellium e OneWelcome in Europa, continuiamo ad accelerare la nostra strategia globale di crescita nel settore della cybersecurity e a consolidare la nostra leadership nel settore, sia per le infrastrutture critiche che per le multinazionali”.

Raccomandata da tutto il Board di Tesserent2, l’attuazione dell’Accordo è soggetta all’approvazione degli azionisti di Tesserent e alle normative locali. Si prevede che il deal sarà completato nella seconda metà del 2023.

Note

1Valore azionario implicito basato sul corrispettivo di 0,13 dollari australiani per azione Tesserent moltiplicato per le azioni correnti all’emissione di 1.354.182.116 azioni.