WalkMe farà parte di SAP

Le aziende continuano a trasformarsi e, adesso, potranno contare sul potenziamento delle competenze di SAP. L’azienda, leader mondiale nelle applicazioni aziendali e nella business AI, e WalkMe hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale SAP acquisirà WalkMe, leader nelle Digital Adoption Platform (DAP).

Le soluzioni WalkMe aiutano le organizzazioni ad affrontare i continui cambiamenti tecnologici fornendo agli utenti funzionalità avanzate di guida e automazione che consentono di eseguire flussi di lavoro senza problemi su qualsiasi numero di applicazioni. Tutto questo si traduce in una maggiore adozione dell’applicazione sottostante e realizzazione di valore.

I consigli di amministrazione e di vigilanza di SAP e il consiglio di amministrazione di WalkMe hanno approvato la transazione per 14,00 dollari USA per azione in una transazione all-cash, che rappresenta un equity value di circa 1,5 miliardi di dollari USA. Il prezzo di offerta rappresenta un premio del 45% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di WalkMe il 4 giugno 2024.

La combinazione prevista integra il portafoglio di Business Transformation Management di SAP relativo alle soluzioni SAP Signavio e SAP LeanIX per aiutare i clienti nei loro percorsi di trasformazione.

WalkMe: attenzione su adozione e trasformazione aziendale

WalkMe aiuta le organizzazioni ad aumentare la produttività aziendale e a ridurre i rischi consentendo un utilizzo coerente, efficace ed efficiente del software e dei flussi di lavoro da esso alimentati. La sua Digital Adoption Platform funziona come aggiunta all’infrastruttura applicativa di un’organizzazione, rileva i punti in cui le persone incontrano criticità e fornisce il supporto personalizzato e l’automazione di cui hanno bisogno per completare il lavoro, direttamente nel workflow e in qualsiasi applicazione. È importante sottolineare che WalkMe continuerà a supportare completamente anche le applicazioni non SAP.

A breve WalkMe lancerà il copilota WalkMeX, che utilizzerà la consapevolezza contestuale e l’intelligenza artificiale di WalkMe per suggerire il miglior passo successivo per qualsiasi flusso di lavoro, ovunque. WalkMeX ha la capacità di essere sempre attivo, fungendo da overlay per qualsiasi applicazione, inclusi i copiloti di fornitori diversi che le aziende utilizzano nei loro ambienti. L’integrazione delle potenti funzionalità di adozione di WalkMe con Joule, il copilota di SAP, migliorerà l’assistente AI e aumenterà la produttività per tutti i clienti SAP. Inoltre, l’integrazione di caratteristiche distintive di e-learning nella soluzione SAP Enable Now con WalkMe costituirà il fulcro del futuro approccio di SAP alla trasformazione incentrato sulle persone.

L’acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui la ricezione dell’approvazione degli azionisti di WalkMe e le necessarie autorizzazioni normative, e si prevede che si concluderà nel terzo trimestre del 2024. L’impatto dell’operazione sugli utili per azione non-IFRS di SAP per l’anno fiscale 2024 dovrebbe essere irrilevante.

Dichiarazioni

“Applicazioni, processi, dati e persone sono i quattro elementi chiave di un percorso di business transformation di successo”, ha affermato Christian Klein, CEO e membro dell’Executive Board di SAP. “Con l’acquisizione di WalkMe stiamo raddoppiando il supporto fornito ai nostri utenti finali, aiutandoli ad adottare rapidamente nuove soluzioni e funzionalità per ottenere il massimo valore dai loro investimenti IT”.

“Siamo entusiasti di unire le forze con SAP. Questa acquisizione segna una pietra miliare significativa nel nostro percorso, fornendoci le risorse e la base clienti necessarie per migliorare la nostra offerta di prodotti ed espandere la nostra presenza sul mercato“, ha affermato Dan Adika, CEO di WalkMe. “Sfruttando l’ampio ecosistema di SAP, siamo pronti a sbloccare importanti opportunità di crescita e a fornire un valore ancora maggiore ai nostri clienti. Insieme, guardiamo avanti verso un futuro pieno di innovazione e livelli di servizio eccezionali”.