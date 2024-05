Barilla sul podio dell’HR Innovation Award con SAP SuccessFactors

Barilla è un’azienda familiare, non quotata in Borsa, presieduta dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla. Fu fondata dal bisnonno Pietro Barilla, che aprì un panificio a Parma nel 1877. Oggi Barilla è famosa in Italia e nel mondo per l’eccellenza dei suoi prodotti alimentari. Con i suoi brand – Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Pasta Evangelists e Back to Nature – promuove una alimentazione gustosa, gioiosa e sana, ispirata alla dieta mediterranea e allo stile di vita italiano. Quando Pietro Barilla ha aperto il suo negozio 147 anni fa, il suo obiettivo era di fare del buon cibo. Oggi quel principio è diventato il modo di fare business dell’azienda, con più di 8.700 persone che vi lavorano e una filiera che condivide i suoi valori e la passione per la qualità.

Barilla ha candidato il suo progetto “OneHR”, basato sulla soluzione cloud SAP SuccessFactors, agli HR Innovation Award 2024, iniziativa che ha lo scopo di creare occasioni di conoscenza e condivisione dei progetti che si sono maggiormente distinti per la capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento dei principali processi di gestione e sviluppo delle risorse umane.

OneHR, un progetto vincente basato sulla piattaforma cloud SAP SuccessFactors

Le fondamenta del progetto “OneHR: our Global People Management Platform” di Barilla si articolano su quattro pilastri: il primo riguarda l’efficienza derivante dalla digitalizzazione dei processi e dalla progettazione di una homepage in piattaforma ripensata per essere più efficace; il secondo pilastro è rappresentato dalla realizzazione di un sistema che garantisca la qualità del dato, agendo come fonte unica delle informazioni all’interno dell’organizzazione; il terzo è rappresentato dall’abilitazione di un approccio data-driven, generato dalla messa a disposizione di reportistiche in tempo reale; infine, l’ultimo pilastro è rappresentato dalla possibilità di gestire in maniera completa il ciclo di vita dei collaboratori, tramite un’interfaccia semplice e intuitiva.

La piattaforma è stata lanciata internamente nel luglio 2023, con il rilascio della soluzione nella stessa data per tutte le country del Gruppo. Ad oggi, i processi HR disponibili in cloud sono Personnel and Organization Management, Compensation, Variable Pay, Performance Management, Talent e Recruiting. Il progetto, tra le altre novità, ha previsto l’adozione di un nuovo approccio self-service alle attività e ai dati HR da parte degli utenti.

L’Osservatorio del Politecnico di Milano ha assegnato il premio a Barilla per la capacità di aver innovato e migliorato i propri processi di gestione e sviluppo delle risorse umane. In particolare, la motivazione ha evidenziato che “A vincere è Barilla, per la definizione del progetto “OneHR” che centralizza e semplifica tutti i processi HR su una singola piattaforma in cloud. L’iniziativa ha consentito di migliorare la governance e la tracciabilità delle informazioni, ottimizzando l’esperienza utente nella fruizione dei processi HR”.

I benefici della piattaforma SAP

Ad oggi, la piattaforma è stata adottata globalmente da più di 8.300 collaboratori distribuiti su 26 Paesi. Tre sono i benefici principali riscontrati: il miglioramento della governance dei dati dovuta alla centralizzazione delle informazioni dei dipendenti e dell’organizzazione aziendale e a una user experience coinvolgente che permette alle persone di interagire con il sistema in maniera più intuitiva e simile ad applicazioni di tipo consumer; la rifocalizzazione della Direzione HR all’interno dell’organizzazione, grazie a un sistema che permette la riduzione di attività a basso valore aggiunto; il miglioramento del supporto alle decisioni, dovuto a un approccio data-driven, basato sulla disponibilità dell’analisi dei dati in tempo reale.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto da Barilla, fondato sulla nostra piattaforma cloud di Human Capital Management, SAP SuccessFactors, che conta nel mondo oltre 10.000 clienti e quasi 270 milioni di utenti. La soluzione ha permesso all’azienda di semplificare i processi interni, offrire un sistema innovativo e all’avanguardia alle proprie persone, e focalizzare le risorse sulle attività strategiche di core business”, ha dichiarato Rosalba Agnello, Head of SAP SuccessFactors di SAP Italia.

Gli sviluppi futuri dei processi HR di Barilla

Riguardo il futuro, la Direzione HR di Barilla è intenzionata a migliorare costantemente i processi HR gestiti in cloud con l’obiettivo di rendere la piattaforma sempre più intuitiva e user-friendly per manager e dipendenti. Fra i possibili elementi di innovazione in valutazione vi sono la prosecuzione nel percorso di miglioramento della fruibilità dei dati tramite la diffusione del reporting Stories e l’applicazione delle soluzioni di AI e Generative AI fornite dalla piattaforma (es. Talent Intelligence Hub) con l’obiettivo di innovare e potenziare ulteriormente i processi e le soluzioni HR.