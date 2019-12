Il Messaging di TIBCO supporta Apache Pulsar

L’attenzione costante alle architetture open source offre ai clienti funzioni avanzate di messaging Application-to-Application

TIBCO Software ha annunciato la propria intenzione di aggiungere Apache Pulsar come componente pienamente supportato di TIBCO Messaging. Confermando l’impegno dell’Azienda sulle tecnologie open source, questa iniziativa assicurerà agli utilizzatori del popolarissimo sistema di messaging Apache pub-sub (publisher-subscriber) la possibilità di sfruttare d’ora in poi TIBCO Messaging per creare un’infrastruttura di integrazione applicativa unica, pienamente integrata, che offra agli sviluppatori la libertà di scegliere lo strumento di messaging giusto per l’attività che devono svolgere.

Con l’aggiunta di Apache Pulsar, TIBCO si qualifica come l’unico vendor di strumenti di messaging in grado di offrire un approccio completo, versatile, best-of-breed all’open source e soluzioni commerciali sia messaging che streaming. I clienti potranno da oggi beneficiare di una connettività senza interruzioni offerta da una soluzione di distribuzione dei dati che fornisce il supporto più esteso all’infrastruttura di streaming e messaging, consentendo di ottenere soluzioni flessibili per streaming, event processing, data analytics e AI/ML (Artificial Intelligence/Machine Learning).

Tra i principali benefici di Apache Pulsar citiamo:

Deployment senza interruzioni – Apache Pulsar consente una logica leggera e semplice da implementare, utilizzando API facili per gli sviluppatori senza la necessità di utilizzare un engine di stream processing, attraverso il supporto nativo di Pulsar per lo streaming e l’event processing in un singolo pacchetto. Ciò assicura scalabilità orizzontale con bassa latenza, permettendo soluzioni flessibili per lo streaming.

– Apache Pulsar consente una logica leggera e semplice da implementare, utilizzando API facili per gli sviluppatori senza la necessità di utilizzare un engine di stream processing, attraverso il supporto nativo di Pulsar per lo streaming e l’event processing in un singolo pacchetto. Ciò assicura scalabilità orizzontale con bassa latenza, permettendo soluzioni flessibili per lo streaming. Supporto nativo per il multi-tenant e la geo-replication – A differenza di altre soluzioni open source, Apache Pulsar offre supporto nativo alla geo-replication e alla multi tenancy, senza richiedere la gestione di altri componenti aggiuntivi.

– A differenza di altre soluzioni open source, Apache Pulsar offre supporto nativo alla geo-replication e alla multi tenancy, senza richiedere la gestione di altri componenti aggiuntivi. Cloud Native – Nato nel cloud e con il supporto per Kubernetes e implementazioni bare-metal, Apache Pulsar offre flessibilità nelle opzioni di implementazione che spaziano su ambienti cloud singoli, ibridi e multi-cloud.

I clienti e i partner TIBCO hanno ora la possibilità di scegliere tra opzioni più complete di messaging in una singola piattaforma integrata. Con TIBCO Messaging, gli utenti sono liberi di affidarsi a diverse tipologie di messaging e streaming e possono lavorare con un solo vendor che soddisfi tutte le loro esigenze in tal senso, compresa messaggistica completamente distribuita, ad alte prestazioni, peer-to-peer; messaging JMS certificato e messaging open source basato su broker come Apache Kafka, Apache Pulsar e Eclipse Mosquitto.

Come riferito in una nota ufficiale da Denny Page, chief engineer e vicepresidente senior di TIBCO: «Si tratta di un elemento di differenziazione importante per TIBCO, dal momento che ne rafforza il posizionamento come vero partner nella comunità open source e alza l’asticella per i concorrenti nello spazio della messaggistica e dello streaming. In particolare, il supporto di Apache Pulsar offre ai clienti la libertà di scelta quando si consideri la necessità di una soluzione che aiuti l’elaborazione in tempo reale di elevati volumi di dati per i casi d’uso più impegnativi delle grandi aziende. Nessun altro vendor oggi attivo sul mercato è in grado di fornire questa ampiezza di offerta, essendo ben cosciente dell’importanza che l’architettura aperta riveste per i clienti».