Infrastrutture iperconvergenti: Gartner conferma VMware tra i leader

L’azienda è stata nominata leader nel Magic Quadrant di Gartner per l’infrastruttura iperconvergente riferito a novembre 2019

Vmware ha annunciato di essere stata confermata Leader nel Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure di Gartner di novembre 2019, che l’ha posizionata più in alto per la completezza della vision.

Secondo Gartner, il quadrante magico rappresenta “il punto culminante della ricerca in un mercato specifico, capace di offrire una visione a 360 gradi delle posizioni dei concorrenti di tale mercato”. VMware è stata inserita nel quadrante dei Leader del report anche per quanto riguarda la sua capacità di esecuzione.

Come riferito in una nota ufficiale da John Gilmartin, senior vice president e general manager, HCI Business Unit di VMware: «Riteniamo che la conferma della leadership e il posizionamento ancora più in alto per la completezza della vision riflettano i nostri continui sforzi per fornire ai clienti soluzioni HCI di livello enterprise affidabili. Più di 20.000 clienti hanno iniziato il proprio percorso verso l’HCI scegliendo VMware vSAN per l’esecuzione delle applicazioni business-critical e ora molti di loro percepiscono il valore dell’espandere i propri ambienti HCI verso uno stack software completo nel cloud ibrido con VMware Cloud Foundation».

Non a caso, recentemente, VMware ha reso disponibile VMware vSAN 6.7 Update 3 per offrire un’infrastruttura container-ready attraverso il nuovo Cloud Native Storage (CNS), in modo da supportare lo sviluppo agile delle applicazioni di nuova generazione e migliorare la gestione di operazioni coerenti nei cloud ibridi. L’azienda ha annunciato anche l’integrazione di VMware PKS con VMware Cloud Foundation per accelerare il deployment e la gestione di Kubernetes in un modello operativo cloud.

Non solo. VMware offre alle aziende la maggiore flessibilità possibile per le opzioni di deployment HCI. Opzioni che includono il contributo di oltre 15 vendor server OEM certificati con oltre 500 configurazioni convalidate, dell’appliance VxRail pronta all’uso progettata congiuntamente con Dell EMC e di oltre 70 partner cloud verified che offrono VMware Cloud Foundation.