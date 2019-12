Terrecablate consolida e aggiorna la rete con Juniper Networks

L’operatore toscano ha ridotto la complessità della rete e si prepara all’espansione con il supporto di Juniper e Texor

Terrecablate, service provider toscano, ha affrontato un’estesa modernizzazione della rete, utilizzando i più recenti MX Series Universal Routing Platform e QFX Series Data Center Switches di Juniper Networks.

Lo specialista nelle reti sicure AI-driven ha fornito un importante upgrade all’infrastruttura di Terrecablate intenta a supportare l’ampliamento della copertura, l’erogazione di servizi nella provincia e, in definitiva, migliorare l’esperienza dell’utente finale.

Con oltre 8.000 clienti tra residenziale e aziende connessi agli oltre 750 km di fibra di proprietà, Terrecablate è un fornitore di connettività di riferimento per la provincia di Siena. Con il supporto del system integrator Texor, il service provider può contare su una rete intrinsecamente sicura, in grado di crescere senza problemi e di semplice gestione, grazie all’utilizzo di un unico sistema operativo di rete, Junos OS.

Come riferito in una nota ufficiale da Simone Bartalini, Managing Director di Terrecablate: “La crescente richiesta di connettività a casa e in azienda comporta la necessità di aumentare la capacità della rete a 100 GbE per soddisfare le esigenze attuali e future. Finora, abbiamo avuto una varietà di piattaforme di networking, ma la complessità che ne derivava era diventata un ostacolo alla crescita e per questo abbiamo scelto di consolidarci su un’unica piattaforma. Con l’aggiornamento della rete, i nostri clienti attuali e futuri potranno beneficiare di servizi e connettività scalabili. Siamo soddisfatti del lavoro fatto con Juniper per realizzare la nostra vision di una piattaforma di networking flessibile, fluida, intelligente e allo stesso tempo più semplice. Un encomio va anche al lavoro di Texor e del nostro staff tecnico interno che hanno supportato il progetto in modo eccellente”.

A sua volta, Pierfranco Bandera, Business Developer Manager e Managing Director di Texor, ha così sottolineato: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti per l’aggiornamento della rete di Terrecablate. In un’era di crescita esclusiva sul fronte sia consumer sia aziendale, i clienti non si limitano a chiedere performance ma pretendono la scalabilità necessaria per affrontare l’espansione futura. Grazie all’eccellenza delle soluzioni Juniper abbiamo potuto aiutare gli ingegneri di Terrecablate a semplificare la rete su tutti i fronti e sostenere la crescita dell’azienda negli anni a venire”.

Per Mario Manfredoni, Country Manager Italia di Juniper Networks: “I provider di ogni dimensione sono sotto pressione a causa della crescente domanda di traffico di rete e della complessità generata dalla quantità di nuovi servizi e dispositivi. Juniper può risolvere queste e altre sfide e sostenere la crescita dei service provider come Terrecablate per soddisfare e superare le aspettative dei loro clienti”.