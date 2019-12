Fortinet rinnova l’impegno a proteggere tutti gli ambienti cloud

Fortinet ha integrato la propria soluzione di cloud security FortiGate-VM con AWS CloudFormation

Fortinet ha annunciato di aver ampliato l’integrazione delle sue soluzioni di cloud security dinamiche con la nuova piattaforma Amazon Web Services. Così facendo la società ha esteso l’offerta delle sue soluzioni di sicurezza cloud dinamiche per la protezione avanzata su AWS.

Nello specifico, Fortinet ha integrato la propria soluzione FortiGate-VM con AWS CloudFormation, che offre un linguaggio comune per il provisioning di tutte le risorse dell’infrastruttura nell’ambiente cloud AWS e di terze parti recentemente annunciato, e presenta ora nuovi set di regole gestiti da Fortinet per AWS Web Application Firewall (AWS WAF). Inoltre, le soluzioni per la sicurezza cloud di Fortinet supportano ora i miglioramenti ad Amazon VPC Ingress Routing (Amazon VPC).

Protezione per tutti gli ambienti cloud

Il ritmo con cui le aziende stanno adottando il cloud è sempre più incalzante. Mentre la migrazione al cloud continua ad accelerare, un recente report (ISC) sulla sicurezza nel cloud ha messo in luce come i professionisti siano particolarmente preoccupati dalla perdita e dal furto dei dati. L’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza cloud di Fortinet offre sicurezza end-to-end che unifica i controlli e la visibilità in vari ambienti cloud, con lo scopo di proteggere l’intera infrastruttura e gestire efficacemente i rischi, quali ad esempio la perdita di dati e le minacce di altro tipo.

Fortinet offre un’ampia gamma di soluzioni di sicurezza integrate nativamente su AWS, garantendo ulteriori livelli di protezione e aumentando la confidenza e la flessibilità dei clienti per implementare applicazioni on-premises o nel cloud.

Nello specifico:

Fortinet ha introdotto nuove regole per AWS WAF che sono ora disponibili per la nuova API AWS WAF v2. Questo permette ai clienti una maggiore flessibilità nello sviluppo delle loro policy di sicurezza WAF, consentendo agli utenti di combinare set di regole WAF per ottimizzare la sicurezza per ogni applicazione.

FortiGate-VM si integra con AWS CloudFormation, il framework provider di risorse di terze parti. Fortinet sfrutta AWS per offrire agli utenti un’esperienza senza interruzioni nell’automazione di policy di sicurezza, admin user, routing di rete e altre operazioni di sicurezza del cloud. Questa nuova integrazione semplifica le modifiche manuali alla configurazione e offre una modalità senza soluzione di continuità per creare, aggiornare ed eliminare risorse negli ambienti AWS.

Le soluzioni Fortinet per la sicurezza in cloud supportano i miglioramenti di Amazon VPC Ingress Routing, aiutando le aziende a realizzare e gestire deployment su larga scala nel Cloud Security Services Hub. In questo modo si eliminano le complesse soluzioni di routing e gli schemi di traduzione degli indirizzi di rete, consentendo al contempo il routing del traffico inbound sia programmatico che selettivo su una varietà di prodotti di sicurezza Fortinet, come FortiGate-VM, FortiWeb-VM e FortiMail-VM.

Queste novità fanno seguito all’annuncio di Fortinet relativo alla disponibilità di FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service su AWS marketplace.

Come riferito in una nota ufficiale da John Maddison, EVP of product e CMO in Fortinet: «Il cloud offre molti vantaggi business-critical e impiegare le giuste soluzioni per la sicurezza è la chiave per cloud operations di successo. Dal momento che le aziende si affidano sempre più ad AWS, la nostra collaborazione nel fornire soluzioni di cyber security da impiegare sul cloud supporterà nell’incrementare il livello di sicurezza e consentirà alle organizzazioni di sfruttare appieno i vantaggi che esso offre».