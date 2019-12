Vertiv si quota in Borsa

La società del portfolio di Platinum Equity sarà quotata attraverso GS Acquisition Holdings al New York Stock Exchange

Vertiv, società del portfolio Platinum Equity e provider globale di soluzioni che assicurano continuità operativa alle applicazioni digitali mission critical, ha annunciato che diverrà una società quotata in borsa attraverso GS Acquisition Holdings, una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di cui fa parte un’affiliata di Goldman Sachs e David M. Cote.

Quest’ultimo, che è CEO di GSAH ed ex CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Honeywell, ricoprirà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vertiv.

L’attuale team direttivo di Vertiv continuerà a essere guidato da Rob Johnson, manager competente del settore con 30 anni di esperienza. Al termine della transazione, che si concluderà entro il primo trimestre del 2020, le azioni Vertiv saranno scambiate sul mercato con il simbolo NYSE: VRT.

Come riferito in una nota ufficiale da David M. Cote: «Platinum Equity, Rob Johnson e il suo team hanno fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni indirizzando Vertiv nell’ottenere brillanti risultati a lungo termine. La società dispone degli specifici asset che stavamo cercando, con una posizione eccellente in un ottimo settore industriale, prodotti differenziati per tecnologia, un forte potenziale di crescita organica e di market share e margini di miglioramento sostenuti nel tempo. Nel complesso, sono soddisfatto delle prospettive a breve e lungo termine di Vertiv e delle opportunità presentate agli azionisti».

Per Tom Gores, Presidente e CEO di Platinum Equity: «Sono orgoglioso del lavoro svolto dal nostro team che ha portato Vertiv a essere esattamente nella posizione in cui si trova oggi e sono particolarmente entusiasta per la nuova partnership siglata con il nostro amico David e con Goldman Sachs, nostro partner di lunga data. Rob Johnson e il team direttivo hanno fatto un ottimo lavoro nella preparazione della società per le prossime fasi di crescita».

Proprio Rob Johnson, CEO di Vertiv, ha fatto sapere che: «Questa operazione commerciale ci consentirà di accelerare le nostre strategie di innovazione e sviluppo, agevolando anche le nostre opportunità di crescita mentre continueremo a essere concentrati nel rispondere puntualmente alle esigenze in evoluzione dei clienti. La preziosa collaborazione con David, che vanta una comprovata esperienza nel guidare i miglioramenti operativi e valore per gli azionisti, potenzierà ulteriormente il nostro percorso, mentre cercheremo di capitalizzare le nostre solide basi in un settore in crescita».

Jacob Kotzubei, partner di Platinum Equity, che al momento della quotazione diventerà membro del consiglio di amministrazione, ha dichiarato: «Siamo lieti di collaborare con Goldman Sachs e Dave Cote alla prossima tappa del percorso di Vertiv e di partecipare al futuro successo della società come azionista di rilievo. Siamo anche ansiosi di collaborare con Dave, Rob e il team manageriale di Vertiv per accelerare la leadership di prodotti e servizi di Vertiv nel settore».