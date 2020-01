Approccio Data Literacy as a Service per i clienti di Qlik

I nuovi servizi Data Literacy Consulting e Signature Services lavorano a favore di una cultura basata sui dati

Qlik ha presentato al mercato i nuovi servizi Data Literacy Consulting e Signature Services, con l’obiettivo di aiutare le organizzazioni ad adottare un approccio di Data Literacy as a Service per creare una cultura basata sui dati. Questi servizi di formazione, consulenza e supporto sempre disponibili supporteranno le aziende ad aumentare il tasso di alfabetizzazione dei dati, ottimizzando il loro valore intrinseco.

L’interesse per i servizi di Data Literacy come fattore di valore aziendale è cresciuto costantemente negli ultimi due anni. Il Data Literacy Index di Qlik mostra che le grandi imprese con un’alfabetizzazione più elevata hanno un valore aziendale superiore di 320-534 milioni di dollari (il valore totale di mercato dell’azienda). Questo ha spinto gli investimenti in tecnologia per potenziare i dipendenti, il che ha creato conseguenze indesiderate che limitano l’adozione dei dati e delle analytics.

Perché è importante una cultura completamente alfabetizzata ai dati

Secondo la nuova ricerca sponsorizzata congiuntamente da Qlik e Accenture, solo il 21% dei lavoratori a livello globale ha dichiarato di avere piena fiducia nelle proprie competenze in materia di alfabetizzazione, con quasi i due terzi degli intervistati che si sente addirittura sopraffatto dai dati. Questo ha fatto sì che i dipendenti spendano almeno un’ora a settimana rimandando le attività relative ai dati e aggiungendo miliardi di dollari di perdita di produttività all’anno – stimati a 109,4 miliardi di dollari all’anno solo negli Stati Uniti.

Questa resistenza da parte dei dipendenti aggiunge una nuova dimensione al potenziale di adozione che le organizzazioni devono affrontare nell’implementazione di soluzioni di analisi, aumentando la difficoltà di estrarre valore continuo dai dati. Da qui la richiesta di oltre 250 workshop sull’alfabetizzazione dei dati condotti da Qlik negli ultimi due anni.

Per le aziende questi workshop sono davvero preziosi, ma i CDO in particolare necessitano di un ulteriore supporto per creare un cambiamento culturale diffuso nella direzione dell’alfabetizzazione dei dati. Qlik propone questi servizi con approccio Data Literacy as a Service, sottolineando l’importanza di colmare questa lacuna e di aiutare le organizzazioni ad affrontare persone, processi e sfide tecnologiche che possono limitare il successo e la fiducia nell’uso dei dati a livello aziendale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da James Fisher, Chief Product Officer di Qlik: «In tutto il mondo, le organizzazioni ritengono che l’alfabetizzazione dei dati sia essenziale per la loro capacità di scalare il processo decisionale basato sui dati e di aumentare il valore degli stessi. Ciò con cui stanno lottando è come unire al meglio persone, processi ed elementi tecnologici necessari per diffondere concretamente la cultura dei dati. Le nostre nuove offerte, grazie a una struttura collaudata e a risorse esperte, favoriscono il successo di chi porta le proprie decisioni basate sui dati in ogni aspetto del business».

I plus della nuova offerta

Data Literacy as a Service è un approccio olistico continuativo per il successo del cliente, progettato per guidare una cultura informata sui dati ottimizzando tre componenti:

il valore della tecnologia e dei processi analitici il capitale umano attraverso un programma di adozione della Data Literacy completo, continuo e indipendente dal prodotto, analytics cruciali per il successo dell’azienda con supporto 24/7.

I servizi Data Literacy Consulting e Signature Services sono oggi disponibili in abbonamento e possono essere personalizzati nel tempo per evolversi in base alle esigenze specifiche dei clienti.

Data Literacy Consulting: nuovi servizi di formazione, consulenza e gestione del cambiamento per guidare e creare una cultura dell’alfabetizzazione dei dati in tutta l’organizzazione. Includono una struttura di adozione in 6 fasi supportata da servizi per aiutare le aziende ad adottare la data literacy, progettata e fornita da un team di esperti riconosciuti a livello globale nel campo delle analytics e della scienza dei dati.