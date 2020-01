Micro Data Center EcoStruxure: c’è anche il modello 6U

L’ultima soluzione di Schneider Electric risolve le sfide dell’Edge Computing con un Micro Data Center a profilo sottile con montaggio anche a parete

Schneider Electric ha annunciato di aver semplificato e adeguato le sue soluzioni di data center per il nuovo mondo IT ibrido e distribuito con l’introduzione delle soluzioni EcoStruxure Data Center.

L’ultima evoluzione dei sistemi integrati di Schneider Electric uniscono e semplificano alimentazione, raffreddamento, rack e gestione, per supportare l’implementazione di reti IT distribuite in tutti gli ambienti, dalle applicazioni di piccole dimensioni ai data center multi-cloud.

Da qui l’annuncio del primo Micro Data Center EcoStruxure unico nel suo genere in un modello da 6U con montaggio anche a parete, progettato per supportare server edge e computer industriali in armadi di dimensioni ridotte per massimizzare lo spazio.

Quattro soluzioni in tutto

Sono quattro le soluzioni veloci da installare, flessibili, facili da gestire e configurare, altamente sicure e che utilizzano la più recente tecnologia di gestione:

EcoStruxure Micro Data Center: S-Series; C-Series; R-Series

Contenitore in singolo armadio rack, comprende monitoraggio e gestione remoti, servizi, sicurezza fisica, UPS, distribuzione dell’alimentazione e dispositivi di raffreddamento per la progettazione rapida, semplice e personalizzabile di soluzioni di edge computing in molteplici ambienti

EcoStruxure Row Data Center: S-Series; C-Series; R-Series

Le soluzioni pre-ingegnerizzate e realizzate in fila per aggiornare l’infrastruttura, sono completamente configurabili e scalabili. Comprendono rack, sistemi di alimentazione, raffreddamento, monitoraggio, e riducono il tempo e la complessità di progettazione e installazione, adattandosi anche ad ambienti diversi

EcoStruxure Pod Data Center: Pod

Sistemi innovativi di isole Pod (point of delivery), offrono un’infrastruttura rack-ready per semplificare la progettazione e l’integrazione con una grande varietà di soluzioni di raffreddamento e alimentazione ottenendo la riduzione fino al 15% dei costi CapEx

EcoStruxure Modular Data Center: All-in-One; IT Hall; Power

Soluzioni pre-assemblate e pre-testate fornite in Data Center all-in-one che offrono un’implementazione flessibile con prestazioni prevedibili e la possibilità di modellare rapidamente la capacità in base alle esigenze.

Piccoli spazi, massima resilienza

Per soddisfare le esigenze di un mondo sempre più connesso, le aziende di ogni dimensione sono coinvolte in una vera e propria trasformazione digitale. Un prima conseguenza è che i sistemi IT debbano essere posizionati sempre più vicino al luogo in cui i dati vengono creati ed elaborati, una soluzione completamente nuova chiamata edge computing. L’edge computing pone nuove sfide di sicurezza informatica e fisica, prevedendo sistemi distribuiti in cui non c’è un diretto presidio del personale IT.

Micro Data Center EcoStruxure da 6U con montaggio anche a parete di Schneider Electric è progettato per poter essere inserito in piccoli spazi in cui garantire la resilienza. Consente a server edge, e ad apparecchiature di rete e UPS di essere montati in modo sicuro anche su una parete, avendo bisogno di uno spazio ridotto che lascia libero il pavimento. Risultando del 60% meno invasivo rispetto ai tradizionali data center da parete. L’imballaggio antiurto consente la pre-installazione dell’IT per implementazioni rapide e standardizzate e la loro spedizione sui siti remoti. Il filtro antipolvere integrato e il sistema di raffreddamento a ventola, lo rendono ideale anche per ambienti industriali. Micro Data Center EcoStruxure TM 6U con montaggio anche a parete consente ai clienti di assicurare l’affidabilità su applicazioni aziendali critiche in ambienti non IT.

Come riferito in una nota ufficiale da Jim Simonelli, SVP Emerging Businesses, Secure Power Division, Schneider Electric: «Con il design innovativo e la funzionalità di Micro Data Center EcoStruxure TM 6U, siamo in grado di aprire nuove possibilità per implementare l’IT resiliente in infrastrutture edge, rendendo la trasformazione digitale una realtà. Nessun altro è in grado di fornire le soluzioni di infrastruttura IT standardizzate complete che Schneider è in grado di proporre, insieme a partner che garantiscono una installazione semplice e veloce. Una soluzione per data center EcoStruxure completamente integrata, incluso EcoStruxure IT e Asset Advisor attraverso il monitoraggio e servizi remoti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantisce resilienza nel cloud ed a livello di edge».

Più sicurezza IT con il Security Vulnerability Assessment

Con l’aumento di reti edge, i professionisti IT devono affrontare nuove sfide di sicurezza. Per difendersi dagli attacchi informatici, Schneider Electric ha annunciato il nuovo Device Security Vulnerability Assessment, ora disponibile in EcoStruxure IT Expert, il software di monitoraggio e gestione basato su cloud di Schneider, per l’edge computing, l’IT distribuito e i data center. L’ultima versione include la valutazione di tutti i dispositivi collegati Schneider Electric con aggiornamenti futuri per espansioni vendor-neutral.

Il nuovo sistema di Security Vulnerability Assessment, riduce il rischio di una violazione della sicurezza e consente di risparmiare tempo aiutando a prevenire e riconoscere le minacce, riducendo complessivamente la possibilità di gravi interruzioni della continuità operativa e la perdita di dati. In particolare, permette di identificare e segnalare le vulnerabilità, prevenire i rischi, rispettare le politiche e le normative sulla sicurezza e ad adottare le best-practice del settore per quanto riguarda la sicurezza.

Gli utenti della piattaforma EcoStruxure IT Expert possono trovare il “Security Vulnerability Assessment” all’interno del tab “Assessments”.