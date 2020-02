Koch Industries acquisisce il 100% di Infor

Le quote di capitale rimanenti saranno cedute da Golden Gate Capital



Infor, specialista globale di soluzioni cloud specializzate per settore verticale, ha annunciato oggi che una consociata di Koch Equity Development LLC, la controllata di investimento e acquisizione di Koch Industries, ha stipulato un accordo definitivo in base al quale acquisirà la restante quota di partecipazione azionaria in Infor detenuta da Golden Gate Capital. A operazione conclusa, Infor diventerà una consociata indipendente di Koch Industries e continuerà a essere gestita dall’attuale management team dall’headquarter a New York City.

Oltre a rappresentare un’azienda cliente chiave, Koch è stato un investitore in Infor dal 2017. Forte del proprio bilancio e di un rating di credito aziendale AA, Koch intende posizionare rapidamente Infor come una delle aziende meglio capitalizzate nel settore tecnologico. Le aziende Koch hanno investito oltre 26 miliardi di dollari in tecnologia negli ultimi sei anni, trasformando un portafoglio globale di aziende che operano in diversi settori.

“La decisione di Koch di acquisire Infor rappresenta un forte sostegno alla nostra strategia di prodotto e al nostro obiettivo di creare soluzioni innovative per i nostri clienti”, ha dichiarato Kevin Samuelson, CEO, Infor. “In qualità di associata di un’azienda con un fatturato superiore a 100 miliardi di dollari che reinveste il 90% dei profitti nelle proprie attività, ci troviamo in una posizione privilegiata per guidare la digital transformation nei mercati in cui operiamo. Stiamo estendendo velocemente le nostre CloudSuite specifiche per il settore e offriamo customer experience e risultati che sono ben oltre lo standard nel software enterprise”.

“Il software non rappresenta più un settore verticale; è un layer dirompente che sta trasformando ogni aspetto della società”, ha affermato Jim Hannan, Executive Vice President e CEO of Enterprises, Koch Industries. “Come azienda globale che copre più settori in 60 Paesi, Koch possiede le risorse, le conoscenze e le relazioni per aiutare Infor a continuare a estendere le proprie capacità di trasformazione”.

Infor ha investito circa 4 miliardi di dollari nel design e nello sviluppo dei prodotti per offrire CloudSuite industry-specific in grado di risolvere le principali sfide operative di oltre 68.000 clienti in tutto il mondo. Le CloudSuite di Infor sono cloud-native, specifiche per il settore e studiate per aiutare le aziende a modernizzare e ottenere un vantaggio immediato e concreto. I settori chiave di Infor includono manufacturing, distribution, healthcare, public sector, retail e hospitality.

“Golden Gate Capital ha fondato e iniziato a costruire Infor 18 anni fa”, ha dichiarato David Dominik, Co-founder, Golden Gate Capital. “Stiamo vendendo il nostro pacchetto azionario a Koch Industries, nostro partner in Infor negli ultimi tre anni, per l’importante valore strategico tra Infor e Koch.” Rishi Chandna, Managing Director, Golden Gate Capital, ha aggiunto: “Gli ultimi anni in cui abbiamo lavorato con Koch Industries e il management team hanno reso evidente che esiste un’ottima partnership con Koch che porterà l’azienda verso un livello di successo superiore. Siamo molto orgogliosi di aver lavorato con la dirigenza nel trasformare Infor nel corso degli anni rispondendo così all’evoluzione del mercato.”

Si prevede che la transazione, soggetta alle consuete condizioni e alle approvazioni normative, si concluda nella prima metà del 2020. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.