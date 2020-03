Pure Evergreen fa il FlashArray senza interruzioni

Pure Storage ha annunciato la disponibilità della terza generazione del sistema all-NVMe FlashArray//X

Pure Storage, specialista nelle soluzioni dati che fornisce una data experience moderna, ha annunciato la disponibilità della terza generazione del sistema all-NVMe FlashArray//X.

https://www.purestorage.com/it/company/news-and-events/press/introducing-the-new-flasharray-x-it.htmlQuesto nuovo aggiornamento della pluripremiata famiglia FlashArray mette a disposizione dei clienti prestazioni superiori contribuendo a velocizzare il time-to-market.

Grazie all’esclusivo e innovativo modello Evergreen Storage, i clienti possono disporre dell’innovazione continua di Pure Storage assicurandosi l’accesso a questo e ai prossimi aggiornamenti della suite di prodotti e soluzioni dell’azienda.

L’ultima generazione dei sistemi FlashArray//X permette ai clienti di accelerare e consolidare i workload enterprise e di database, estenderli su cloud, e modernizzare le strategie di protezione dei dati.

Tutte le funzionalità e prestazioni superiori di FlashArray//X sono disponibili anche attraverso il modello di consumo utility-based Pure-as-a-Service.

Pure as-a-Service offre servizi di dati cloud ibridi unificati, consentendo ai clienti di implementare on premise, in ambienti condivisi o in modalità hosted, o ancora in cloud pubblici, il tutto con un abbonamento unificato, funzionalità comuni e un’esperienza cloud completa.

I vantaggi del nuovo FlashArray//X

Accelerare le applicazioni chiave

Il nuovo FlashArray//X può incrementare le prestazioni fino al 25% rispetto alla precedente generazione di FlashArray//X grazie ai nuovi controller dotati degli ultimi Xeon Scalable Processors (precedentemente denominati Cascade Lake) recentemente annunciati da Intel.

È possibile avere un’accelerazione delle performance delle applicazioni enterprise come SAP Hana, Oracle e Microsoft SQL Server. Le prestazioni di SAP Hana OLAP con NSE aumentano fino al 50% rispetto alla precedente generazione di //X senza interruzioni e senza necessità di migrazione.

I clienti possono accelerare e consolidare applicazioni DAS come PostgreSQL e MySQL aumentando l’efficienza e migliorando il time-to-market.

◦ I test eseguiti su MySQL hanno evidenziato prestazioni fino al 50% più veloci con una latenza inferiore del 35% rispetto ai sistemi DAS

◦ I test condotti su PostgreSQL hanno registrato prestazioni fino al 20% più veloci con una latenza inferiore del 35% rispetto ai sistemi DAS

Il supporto a NVMe-oF e Storage Class Memory permette a FlashArray di abbattere la latenza a soli 150µs fornendo le prestazioni richieste dai database enterprise più esigenti e la massima densità necessaria per poter ridurre gli spazi fisici dedicati ai data center.

Abbonamento all’innovazione

Come parte degli aggiornamenti Evergreen inclusi, i clienti FlashArray possono innovare più rapidamente dei loro concorrenti con un miglioramento delle prestazioni fino al 50% rispetto a FlashArray//M R2.

Ripensare il refresh: per i clienti che attualmente utilizzano soluzioni storage competitive, il nuovo FlashArray//X offre l’opportunità di effettuare il passaggio, consumare spazio di archiviazione come utility, incluso tutto il software array e con protezione degli investimenti tra le flotte dei clienti, senza necessità di altra migrazione.

L’ultima generazione di FlashArray//X dimostra ulteriormente il valore senza eguali offerto da Pure Evergreen Storage al cliente. Ad oggi, Pure ha fornito 11 generazioni di hardware e 21 generazioni di upgrade software, il tutto senza interruzioni, con un aumento della densità complessiva di 146x.

Disponibile anche associato a un modello OpEx attraverso Pure-as-a-Service in versione on-premises, oppure come ponte verso i provider di cloud pubblici come Amazon Web Services per favorire ulteriormente la mobilità dei dati tra cloud ibridi e cloud privati.

La nuova famiglia FlashArray//X è NVMe al 100%, dal nuovo modello entry level //X10 da 11 TB di capacità (caratterizzato da nuovi NVMe DirectFlash Module da 1TB) fino ai modelli di punta //70 e //X90 che supportano DirectMemory Cache con Intel Optane Storage Class Memory per rispondere ai più alti requisiti prestazionali.

La famiglia FlashArray//X è affiancata da FlashArray//C, un sistema ottimizzato in termini di capacità che fornisce una soluzione all-flash a costi inferiori per i workload Tier 2.

Come riferito in una nota ufficiale da Prakash Darji, General Manager for FlashArray di Pure Storage: «FlashArray//X è già riconosciuto come l’acquisto più smart del settore, che offre ai clienti enterprise la strada verso operazioni IT migliori. Invece di doversi preoccupare dell’obsolescenza dello storage, i clienti di Pure dispongono sempre delle soluzioni più innovative e ricche di funzionalità. Evergreen è ancora unico nel suo genere nel mondo del data storage poiché consente ai clienti di beneficiare delle funzionalità e innovazioni future di Pure Storage senza ritardi, interruzioni o migrazioni costose e problematiche. I clienti possono avere la certezza che il loro investimento in FlashArray//X di prossima generazione, ottimizzato per gli aggiornamenti futuri provenienti da Purity//FA, continuerà a fornire risultati migliori rispetto alla concorrenza».