NetApp acquisisce Talon Storage

L’azienda migliora Cloud Volumes e NetApp Azure Files grazie ad una cache globale per i lavoratori di uffici remoti e di filiali

NetApp, azienda specializzata nei cloud data services, annuncia l’acquisizione di Talon Storage, realtà attiva nelle soluzioni di storage software-designed di ultima generazione, che permettono alle aziende globali di centralizzare e consolidare l’infrastruttura storage IT nei cloud pubblici.

Grazie alla combinazione della tecnologia NetApp Cloud Volumes e del software Talon FAST, le imprese possono ora centralizzare facilmente i dati nel cloud riuscendo a garantire un’esperienza coerente per le filiali.

“Nell’ampliare la nostra offerta di servizi di dati per il cloud con soluzioni quali Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service, Azure NetApp Files e Cloud Insights, siamo davvero entusiasti del potenziale mostrato da questo nuovo insieme di servizi, in grado di fornire soluzioni complete per i workload primari”, ha dichiarato Anthony Lye, Senior Vice President e General Manager della Business Unit Cloud Data Services di NetApp. “Condividiamo la stessa visione del team di Talon: un footprint di dati non strutturati a cui tutti gli utenti possono accedere facilmente e ovunque si trovino, indipendentemente da dove si trovino, senza compromettere il flusso di lavoro e l’esperienza del consumatore – e ad un costo inferiore”.

L’acquisizione di Talon da parte di NetApp migliora il portfolio di servizi di dati per il cloud dell’azienda attraverso una soluzione leader di mercato che, grazie alla condivisione dei file, è in grado di risolvere le sfide principali degli uffici remoti e delle filiali. Talon FAST è un cloud data service che fornisce un “File Cache Globale” per i workload ROBO, per consentire il consolidamento del server in un file system sicuro e accessibile a livello globale sulla nostra piattaforma di cloud pubblico.

Il software di Talon verrà integrato alle soluzioni NetApp Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service e Azure NetApp Files e fornirà ai clienti un percorso più veloce nel cloud pubblico ad un costo migliore. Per ulteriori informazioni ti invitiamo a visitare il sito NetApp Cloud Central.