Coronavirus: SAP supporta i clienti per superare le difficoltà nella supply chain e nei viaggi d’affari

Sicurezza e salute continuano ad essere la massima priorità in tutto il mondo in questa fase di conoscenza e gestione degli effetti di COVID-19

Tutte le aziende si trovano ad affrontare sfide senza precedenti in un momento in cui i ritmi di crescita dell’economia globale sono influenzati sensibilmente dall’estensione del contagio da COVID-19. I viaggi d’affari sono limitati, gli eventi vengono cancellati e le supply chain sono messe a dura prova – non è “ordinaria amministrazione” nel vero senso della parola.

SAP è stata fondata quasi 48 anni fa con uno scopo molto preciso: aiutare il mondo a funzionare meglio e migliorare la vita delle persone. In questo momento, più che mai, SAP sta operando in questa direzione e si trova in una posizione unica perché può realmente offrire un contributo significativo alle aziende e alle persone in un momento in cui l’interruzione della supply chain e dei viaggi di business è diventata un rischio molto reale.

90 giorni per non fermarsi mai

Per i prossimi 90 giorni, SAP apre a tutti e in modo gratuito l’accesso a SAP Ariba Discovery in modo che qualsiasi acquirente possa pubblicare le proprie esigenze di approvvigionamento e qualsiasi fornitore possa rispondere secondo i propri tempi di delivery. L’accesso a SAP Ariba Discovery aiuterà acquirenti e fornitori a connettersi in modo rapido ed efficace e ridurre al minimo le interruzioni causate da ritardi nelle spedizioni, problemi di disponibilità e aumento della domanda in tempi di crisi.

SAP gestisce la più grande rete commerciale del mondo, SAP Ariba Network, su cui sono presenti più di 4 milioni di fornitori in oltre 190 paesi con 3,21 trilioni di dollari in transazioni commerciali. SAP aiuta a stabilire le connessioni per mantenere integre le supply chain dei suoi clienti ed evitare che una possibile interruzione abbia impatti negativi sui consumatori finali.

In viaggio sempre aggiornati

Il portfolio SAP Concur offre un enorme impulso e supporto al settore dei viaggi. Ogni giorno, TripIt di Concur elabora centinaia di migliaia di itinerari di trasferte per i viaggiatori di tutto il mondo, monitora i loro voli e li avverte di eventuali cambiamenti o ritardi.

In risposta alle crescenti modifiche ai programmi e alle cancellazioni derivanti dall’estensione del contagio da COVID-19, SAP vuole fare la sua parte e aiutare coloro che devono viaggiare in questo periodo. Tra il 13 marzo e il 31 marzo, ogni singolo viaggiatore può iscriversi a TripIt – e scaricare l’app se è un utente alla prima esperienza – e ricevere TripIt Pro per sei mesi. Gli utenti già registrati di TripIt riceveranno il servizio premium gratuito per sei mesi. In questo modo, SAP vuole rendere le cose più semplici e aggiornate per chiunque debba lasciare la propria casa e la propria famiglia per un viaggio.