Nasce la Axitea Academy per una formazione più puntuale sulla security

Axitea, il Global Security Provider, lancia un programma di formazione dedicato ai temi della sicurezza

Axitea, Global Security Provider italiano, ha lanciato ufficialmente l’iniziativa Axitea Academy, un programma esteso ed articolato di corsi di formazione dedicato ai temi della sicurezza in azienda.

Obiettivo di questo programma è quello di mettere a disposizione delle aziende clienti una serie di strumenti utili per proteggere le organizzazioni e i loro dipendenti, promuovendo la consapevolezza della sicurezza a ogni livello e di conseguenza rendendo il loro business più sicuro ed efficiente.

In linea con la capacità globale di Axitea di trattare in modo efficace temi legati alla sicurezza fisica e cyber, la Axitea Academy si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le aziende italiane su temi che spaziano dalla formazione e addestramento fino alla percezione individuale del rischio, avendo come target principale di riferimento il mondo delle piccole e medie imprese italiane e le loro esigenze specifiche in termini di sicurezza e formazione.

“Ogni organizzazione oggi deve occuparsi, in modo diretto o indiretto, di una serie di questioni relative alla sicurezza, dei propri asset o dei dipendenti. Alcuni aspetti, come quelli della sicurezza fisica, sono regolamentati per legge, ma tutti possono avere impatto sulle attività aziendali”, spiega Andrea Lambiase, Head of Management Consulting di Axitea “Proprio per questo abbiamo creato la Academy, per offrire a tutti i nostri clienti una visione di insieme della security in azienda, declinata su una serie particolarmente ricca e articolata di strumenti.”

Per rispondere alle diverse esigenze, i corsi di formazione saranno erogati attraverso due differenti modalità:

• CLASSROOM – In aula con un tutor professionista dedicato. Si tratta di un corso confezionato appositamente per far fronte alle esigenze del cliente. Le lezioni potranno essere svolte, in base alle necessità, presso la sede del cliente o presso la sala training di Axitea.

• E-LEARNING – Attraverso una specifica piattaforma online, con un percorso multimediale costituito da differenti tipologie di risorse. L’interfaccia è intuitiva e accattivante e consente la fruibilità su tutti i dispositivi (PC, tablet, smartphone).

Non solo, su richiesta è possibile effettuare simulazioni personalizzate di attacchi di phishing per testare l’awareness della propria organizzazione riguardo a potenziali eventi di Social Engineering che possono creare i presupposti di un attacco Ransomware o di impersonificazione.