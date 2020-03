HPE supporta la creazione di reti 5G aperte

HPE ha presentato un portafoglio 5G as-a-service aperto per favorire la redditività degli operatori e ridefinire le esperienze all’edge

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato un nuovo portafoglio di soluzioni as-a-service per aiutare gli operatori di telecomunicazione a creare e implementare reti 5G aperte.

La soluzione permette di accelerare la crescita dei ricavi 5G degli operatori e consente di abilitare rapidamente servizi 5G per fornire esperienze real-time dinamiche e personalizzate a dipendenti, clienti e cittadini in genere.

L’approccio aperto e l’impegno di HPE nel mercato del 5G recepisce lo stimolo del Governo USA e della Federal Communications Commission, che stanno incoraggiando le aziende statunitensi a dimostrare la propria leadership nell’innovazione del 5G.

La strategia Edge-to-Cloud, Platform as-a-service di HPE, unica nel suo genere, aiuta gli operatori a capitalizzare l’opportunità rappresentata dal 5G facendo leva su uno stack software cloud-native per la parte core della rete 5G, su sistemi per infrastrutture edge e core ottimizzati per le telecomunicazioni, e su servizi compatibili con Wi-Fi 6.

Costruito sulla base di piattaforme aperte e interoperabili combinate con un’infrastruttura carrier-grade e componenti software modulari, la nuova soluzione consente agli operatori di raggiungere un maggior grado di automazione, aumentare l’agilità e implementare più velocemente nuovi servizi 5G attraverso il core e l’edge della rete di telecomunicazione fino a estendersi all’interno degli ambienti enterprise.

Grande attesa per HPE 5G Core Stack

Nello specifico, HPE 5G Core Stack, che sarà disponibile in tutto il mondo dalla seconda metà del 2020 in modalità as-a-service attraverso HPE GreenLake

La soluzione HPE 5G Core Stack completa, è un nuovo stack software cloud-native aperto basato su container.

Suo il compito di fornire agli operatori le funzionalità e i servizi per il core di rete che servono per offrire rapidamente nuovi servizi 5G ad abbonati e clienti enterprise.

Nel frattempo, all’Edge delle reti di telecomunicazione, HPE continua a portare innovazione con la più densa piattaforma Rugged general-purpose per l’implementazione di vRAN (Virtual Radio Access Network) e MEC (Multi-access Edge Computing).

Queste soluzioni realizzate su misura da HPE forniscono agli operatori un ambiente di servizi IT situato all’Edge della rete mobile.

All’Edge delle reti Enterprise i servizi di Aruba Central innovativi come Air Pass per il roaming Wi‑Fi/5G e Air Slice per la gestione degli SLA, aiutano gli operatori a estendere la propria copertura 5G verso l’Edge delle aziende.

Come riferito in una nota ufficiale da Phil Mottram, vice president e general manager della Communications and Media Solutions business unit di HPE: «L’essere open è strettamente legato alla natura evolutiva del 5G, e con HPE 5G Core Stack le compagnie di telecomunicazione possono ridurre i costi operativi, attivare funzionalità più rapidamente e tenersi aperte in direzione di più reti e tecnologie evitando di restare bloccate all’interno di un approccio monofornitore. HPE possiede uno dei portafogli 5G più completi sul mercato e si trova nella posizione ideale per aiutare gli operatori a creare una core 5G multi-vendor aperta, ottimizzare l’Edge con vRAN e fornire connettività e nuovi servizi alle aziende enterprise attraverso tecnologie come il MEC e Wi-Fi 6».

Tutti i vantaggi di scegliere HPE GreenLake

Di fatto, queste tecnologie edge-to-cloud predisposte per il 5G sono disponibili sulla base di un abbonamento o di un costo a consumo attraverso HPE GreenLake per contribuire ad accelerare il rollout delle infrastrutture 5G senza immobilizzi iniziali di capitale e per aiutare a gestire i fattori di incertezza legati alle tempistiche e al dimensionamento dei deployment 5G.

Con HPE GreenLake gli operatori possono far crescere e ampliare le proprie reti all’aumentare degli utenti pagando mensilmente in funzione dell’utilizzo effettivamente misurato.

Attraverso HPE GreenLake è possibile gestire l’infrastruttura 5G per conto del cliente, così da poter concentrare risorse sull’edge della rete e delle aziende.

Attenzione, però: il vero valore del 5G può essere concretizzato solamente quando le RAN vengono combinate con una rete core 5G così da permettere una gestione olistica, la condivisione dei dati e lo slicing in reti 5G virtuali aventi utilizzi e caratteristiche dedicate.

La promessa del 5G si concretizzerà per mezzo di moderne piattaforme aperte interoperabili con le reti già esistenti per consentire agli operatori di introdurre rapidamente sul mercato nuovi servizi 5G gettando un ponte dalle reti di precedente generazione.

L’esperienza del 5G si estende alle aziende enterprise con Wi-Fi 6

Oggi, quando un abbonato entra in un edificio e passa manualmente alla rete Wi-Fi aziendale per mantenere una connettività ad alte prestazioni anche all’interno dell’edificio aziendale, l’accesso e la visibilità dell’utente mobile possono perdersi limitando la capacità dell’operatore di fornire i propri servizi.

Usando la tecnologia Passpoint e il nuovo servizio Aruba Air Pass, gli abbonati alla telefonia cellulare possono invece effettuare automaticamente il roaming in modo sicuro sulle reti Wi-Fi dei clienti Enterprise Aruba che ne fanno parte, utilizzando le credenziali della SIM e restando visibili agli operatori mobili.

Questa tecnologia estende di fatto la copertura del 5G all’interno degli ambienti enterprise permettendo nel contempo agli operatori di accedere agli utenti e ai dispositivi IoT connessi tramite Wi-Fi: un accorgimento essenziale per poter mantenere livelli di servizio elevati e la capacità di creare e monetizzare nuovi servizi.

Per Keerti Melkote, president of Intelligent Edge di HPE e fondatore di Aruba Networks: «Il 5G ha le carte in regola per rivoluzionare le nostre esistenze digitali e la combinazione di 5G e Wi-Fi 6 presenta agli operatori una gamma illimitata di possibilità per offrire ai loro abbonati nuovi servizi capaci di trasformare la user experience. Con un vasto portafoglio di soluzioni innovative che partono dal core delle reti di telecomunicazione per arrivare fino all’Edge enterprise, HPE è l’unico produttore di una piattaforma as-a-service in grado di fornire l’infrastruttura, le soluzioni software e le competenze tecniche che supportano gli operatori globali nel loro obiettivo di concretizzare completamente la promessa del 5G».