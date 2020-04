Ecco perché migrare al cloud con Commvault è ancora più veloce

Le nuove funzionalità aiutano le aziende ad accelerare l’adozione del cloud computing per backup, ripristino e migrazione dei workload

Commvault ha annunciato nuove funzionalità che aumentano la flessibilità e la semplicità in merito a protezione, controllo, gestione e utilizzo dei dati in ambienti multicloud.

Tra le novità, il nuovo supporto per backup e recovery dei database AWS, la migrazione dei database di Oracle ed MS SQL su differenti cloud come AWS, Microsoft Azure e Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS) e l’integrazione con ServiceNow.

Maggiore flessibilità nella gestione e migrazione dei workload nel cloud

I clienti spostano un numero sempre più elevato di workload nel cloud, per cui richiedono la possibilità di migrare e gestire i dati su un’ampia gamma di piattaforme cloud. Nello specifico, Commvault ha ampliato le sue capacità cloud permettendo di:

Abilitare il backup, il ripristino e la migrazione dei database AWS DynamoDB, Redshift e DocumentDB.

Convertire, effettuare il backup e la migrazione dei workload VMware su Alibaba Cloud ECS per incrementare la flessibilità degli ambienti multicloud ibridi.

Supportare la migrazione delle applicazioni database di Oracle e Microsoft SQL verso Microsoft Azure, ampliando la capacità di integrazione dei servizi cloud Azure negli ambienti ibridi.

la migrazione delle applicazioni database di Oracle e Microsoft SQL verso Microsoft Azure, ampliando la capacità di integrazione dei servizi cloud Azure negli ambienti ibridi. Integrare in modo più robusto la piattaforma ServiceNow per consentire il self-service, consentendo ai client di effettuare backup, recovery e migrazione di file system, macchine virtuali, workload Microsoft SQL Server e altri asset ServiceNow all’interno della piattaforma SaaS ServiceNow.

in modo più robusto la piattaforma ServiceNow per consentire il self-service, consentendo ai client di effettuare backup, recovery e migrazione di file system, macchine virtuali, workload Microsoft SQL Server e altri asset ServiceNow all’interno della piattaforma SaaS ServiceNow. Offrire la possibilità di convertire in modo rapido database Oracle Unix in Linux e viceversa. Questa nuova funzionalità semplifica la migrazione dei database Oracle on-premise al cloud o quelli cloud Linux Oracle verso infrastrutture on-premise, senza alcuna necessità di una licenza enterprise Oracle.

Gestione dei dati con una interfaccia utente integrata

Per semplificare la customer experience degli utenti, ora sarà possibile accedere un’unica volta per gestire soluzioni su più installazioni, grazie a un menu a tendina che consente una rapida navigazione nelle differenti implementazioni, data center e clienti presenti all’interno di Commvault Command Center. L’azienda ha inoltre semplificato l’esperienza utente per Commvault Activate, la soluzione dedicata all’analisi e alla governance dei dati, consentendo ai clienti di pianificare la raccolta delle informazioni e di accedere ai report su File Storage Optimization, Sensitive Data Governance ed eDiscovery direttamente da Commvault Command Center.

Come riferito in una nota ufficiale da Ranga Rajagopalan, Vice President of Product Management di Commvault: «In questo momento di cambiamento, è fondamentale che le aziende abbiano la massima flessibilità nella gestione dei loro dati, motivo per cui il cloud ricopre un ruolo fondamentale. Queste nuove funzionalità rendono più semplice lo spostamento dei workload nel cloud e offrono maggiore flessibilità per la gestione e la protezione dei dati, ovunque risiedano».