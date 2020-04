Cisco SecureX, user experience unica per tutte le soluzioni Cisco Security

La nuova piattaforma cloud elimina la complessità e fornisce una visione unificata sullo stato dei servizi di sicurezza e degli alert dei clienti

Cisco ha annunciato la disponibilità sul mercato a partire da giugno di Cisco SecureX, la più ampia piattaforma cloud per la sicurezza creata per fornisce una user experience unica per tutte le soluzioni Cisco Security e per l’infrastruttura di sicurezza esistente dei clienti.

Forte di un decennio di significativi investimenti in innovazione, partnership, acquisizioni, attività di ricerca e di rilascio di standard open source, Cisco SecureX offre oggi ai CISO visibilità unificata e la capacità di identificare le minacce sconosciute e automatizzare i flussi di lavoro per rafforzare la sicurezza di reti, endpoint, cloud e applicazioni dei clienti. La semplicità è fondamentale nella protezione dei processi di trasformazione digitale e per questo motivo Cisco SecureX è incluso in tutti i prodotti Cisco Security.

Man mano che le aziende intraprendono un percorso di trasformazione digitale, espandendosi verso il cloud, integrando l’IoT e l’accesso wireless ad alta velocità, aumenta la relativa superficie di attacco. La protezione di questi ambienti diventa complessa a causa di tecnologie che non interagiscono tra loro. Lo studio Cisco 2020 CISO Benchmark Study – effettuato su un campione di 2.800 professionisti della sicurezza – ha riscontrato che il 28% degli intervistati ritiene che la gestione di un ambiente multi-vendor sia molto impegnativo, percentuale che è aumentata dell’8% rispetto al dato dell’anno scorso.

Protezione più semplice e veloce



Le innovative funzionalità di Cisco SecureX includono:

Visibilità unificata di tutto il portfolio di sicurezza dei clienti e delle soluzioni Cisco o di terze parti.

Fornisce informazioni importanti per il business a clienti e partner in meno di dieci minuti, attraverso una soluzione cloud e multi-tenant.

Analisi approfondite di eventi e dati per l’intera infrastruttura inclusi gli endpoint, il traffico di rete proveniente da switch e router compreso quello cifrato, ambienti Google, AWS e Azure nonché gli ambienti data center privati.

Identificazione in pochi minuti degli obiettivi di un attacco, con la possibilità di risoluzione grazie all’utilizzo delle informazioni provenienti da prodotti di sicurezza e da feed di threat intelligence.

Porta la competenza degli esperti di Talos nel SOC dei clienti per identificare le più recenti minacce.

Come riferito in una nota ufficiale da Jon Oltsik, Senior Principal Analyst and Fellow at the Enterprise Strategy Group (ESG): «Circa un terzo (31%) delle aziende utilizza oltre 50 prodotti diversi per proteggersi ma ciò non solo rende ancora tutto più costoso e complesso ma rende anche più difficile rilevare e rispondere tempestivamente a violazioni alla sicurezza informatica. Le piattaforme di sicurezza come Cisco SecureX sono in grado di affrontare queste sfide economiche, tecniche e di risorse, fornendo funzionalità complete per il rilevamento e la risoluzione automatica delle minacce, e per una più semplice gestione operativa».

Per Gee Rittenhouse, SVP e GM del Security Business Group di Cisco: «Il settore è stato sommerso da migliaia di prodotti che avrebbero dovuto aiutare i clienti, ma che al contrario hanno creato ambienti ingestibili fatti di soluzioni non interoperabili, creando così lacune nelle strategie di sicurezza delle aziende. Oltre ai criminali informatici, anche la complessità è diventata un altro rischio che i team di sicurezza devono affrontare e superare. Cisco SecureX rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui i clienti sperimentano la sicurezza, eliminando la complessità e fornendo una visione unificata sullo stato dei servizi di sicurezza e degli alert dei clienti. In questo modo, i team di sicurezza possono gestire le risorse in maniera più efficiente e rappresentare un fattore abilitante della trasformazione digitale».