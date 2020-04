Detection and response ‘senza vincoli’ con F-Secure

F-Secure Countercept offre un deployment rapido e flessibile di funzionalità di rilevamento e risposta senza lunghi impegni contrattuali

F-Secure ha lanciato F-Secure Countercept Rapid, una nuova offerta basata sul suo pluripremiato servizio di Managed Detection and Response, F-Secure Countercept.

Quest’ultimo, che ha vinto l’Excellence Award nella categoria Best Advanced Persistent Threat Protection ai premi SC Magazine Awards Europe dell’anno scorso, è un servizio completamente gestito che aiuta le organizzazioni a identificare le minacce e rilevare gli attacchi avanzati in pochi minuti.

Fornisce threat intelligence, tassi di rilevamento leader del settore e funzionalità avanzate di ricerca delle minacce, offrendo alle aziende sofisticate difese informatiche per combattere i moderni attacchi mirati mentre si svolgono.

Le soluzioni MDR come F-Secure Countercept offrono un valore immediato fornendo alle organizzazioni una base difensiva efficace su cui possono fare affidamento. Tale base aiuta a garantire il valore di progetti time-to-value più lunghi per rafforzare la conformità, il coordinamento e la correlazione.

I plus della nuova offerta

A sua volta, F-Secure Countercept Rapid, può essere implementata in pochi giorni e offre prezzi flessibili e semplicità operativa per adattarsi alle mutevoli esigenze delle aziende.

F-Secure Countercept Rapid offre lo stesso valore offrendo al contempo una maggiore flessibilità in termini di prezzi e condizioni contrattuali. La sua semplicità operativa assicura velocità e facilità di implementazione, rendendolo la soluzione ideale per le aziende che necessitano immediatamente di un servizio MDR.

Alcune delle caratteristiche e dei vantaggi principali di F-Secure Countercept Rapid sono:

Onboarding semplificato (il servizio può essere implementato in pochi giorni)

Threat Hunting avanzato e servizi di detection and response 24/7

Semplice upgrade al servizio completo F-Secure Countercept

Viste dettagliate personalizzate sui deployment tattici

Notifica di una rilevazione entro 15 minuti

Capacità di risposta remota immediata

Contratto a rotazione

Con lo smart working, diventato una necessità improvvisa e di fatto ‘business as usual’, le aziende devono affrontare sfide senza precedenti. Le modifiche alle loro operazioni, processi e infrastrutture hanno causato importanti stravolgimenti nel business in un momento in cui gli attacchi informatici sono in aumento.

Molte organizzazioni stanno riducendo i controlli di qualità mentre fanno correzioni tattiche a breve termine per supportare la loro forza lavoro in remoto, aumentando la loro esposizione alle minacce e potenzialmente favorendo gli attacchi informatici.

Come riferito in una nota ufficiale da Tim Orchard, Executive Vice President di F-Secure: «F-Secure Countercept Rapid è essenzialmente un modo semplice per acquisire rapidamente capacità di rilevamento e risposta di prim’ordine senza preoccuparsi di come si adatta a una strategia di sicurezza a lungo termineIl telelavoro è la tendenza della sicurezza del 2020 che nessuno ha previsto. Gli sviluppi quali un numero crescente di porte RDP esposte, più dispositivi privi di patch e l’introduzione ad hoc di politiche BYOD, sono nuove opportunità per gli aggressori. Una sicurezza smart prevede di fornire alle aziende una o più reti di protezione mentre le risorse critiche, come la posta elettronica e altri canali di comunicazione vitali, continuano a svolgere il loro lavoro».