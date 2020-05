Navigare sicuri ì: Trend Micro lancia “Conta fino a 3!”

Trend Micro sostiene #STEMintheCity con “Conta fino a 3!”, la campagna digitale che mostra come si naviga correttamente sul web

Trend Micro ha annunciato “Conta fino a 3!”, il suo supporto a #STEMintheCity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano per diffondere la cultura delle STEM e rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le ragazze dai percorsi di studio nelle materie tecnico-scientifiche.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con importanti realtà del settore pubblico e privato e il sostegno delle Nazioni Unite, quest’anno a causa della delicata situazione sanitaria globale assume una forma completamente digitale. Esce così dal perimetro cittadino per diventare STEMintheCity for Italy, una ricca piattaforma in grado di offrire gratuitamente contenuti formativi, risorse on-demand e in streaming a partire dalla data di avvio della Maratona del 27 aprile.

Trend Micro interviene nel contesto della manifestazione con “Conta fino a 3!”, la campagna digitale rivolta principalmente a genitori e ragazzi, che mostra quali sono le pratiche corrette di navigazione e di utilizzo del web da adottare per utilizzare in maniera consapevole internet, i social media e, più in generale, i moderni dispositivi tecnologici.

5 video pillole per parlare ai più piccoli

“Conta fino a 3!” è una campagna che si articola in 5 video pillole realizzate come animazione da noti graphic novelist. I protagonisti sono due bambini, Alice e Tommy, che mentre utilizzano un dispositivo tecnologico nelle varie attività del proprio quotidiano, si trovano davanti a un bivio che potrebbe condurli a una situazione di pericolo. Una voce fuori campo avvisa di “Contare fino a 3” e riflettere, prima di scegliere come comportarsi, e di rivolgersi anche a un adulto ogni volta che si ha un dubbio. Perché alla fine, ed è il messaggio della campagna, quello che conta davvero è parlare e discutere di queste situazioni, per riuscire a gestirle nella maniera corretta.

Come ribadito in una nota ufficiale da Lisa Dolcini, Marketing Manager Trend Micro Italia: «Trend Micro è da sempre molto attenta nel formare i cittadini digitali del futuro. Crediamo che in un mondo sempre più digitale sia importante coltivare sia le competenze tecniche ma anche quelle culturali e per questo siamo molto soddisfatti di supportare una manifestazione come #STEMintheCity, con la quale condividiamo gli stessi valori e obiettivi educativi».

Non a caso, la campagna “Conta fino a 3!” si inserisce all’interno del progetto globale di volontariato di Trend Micro, Internet Safety For Kids And Family, che l’azienda promuove in tutto il mondo per fornire ai ragazzi, alle famiglie e agli insegnanti gli strumenti necessari per essere cittadini digitali consapevoli, utilizzare in modo informato la rete Internet e renderla un luogo sicuro per i minori, proteggendoli dai rischi e dalle minacce a cui possono andare incontro durante la navigazione. In Italia, Trend Micro partecipa attivamente a incontri formativi contro il cyber bullismo nelle scuole.