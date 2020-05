Pure Storage: CX unica nel file e object storage scale-out unificato

Pure Storage ha ampliato FlashBlade, la prima piattaforma storage nativamente veloce e unificata per file e oggetti

Pure Storage ha annunciato la disponibilità di Purity//FB 3.0 per FlashBlade, la nuova generazione del più avanzato software storage del settore per dati non strutturati. FlashBlade fornisce una piattaforma scale-out per file e object storage realmente unificata, veloce e appositamente realizzata per supportare lo sviluppo di applicazioni moderne, gli analytics e la protezione dei dati.

FlashBlade vanta una specifica capacità di accelerare le applicazioni e consentire la condivisione dei dati tra applicazioni e workload. I nuovi aggiornamenti di FlashBlade introducono prestazioni real-time che permettono ai workload applicativi di assumere un ruolo centrale dando vita a una Modern Data Experience che sostituisce complessità e sistemi antiquati con soluzioni veloci, flessibili e agili create per rispondere alle necessità del mondo moderno.

Spazio storage necessario quasi dimezzato

Architettata per aiutare i clienti a ottenere un miglior tasso di utilizzo delle risorse di calcolo e storage, FlashBlade riduce le complessità che scaturiscono dai data silos. FlashBlade estende questo approccio alle principali funzionalità enterprise come la capacità di replica di file e oggetti, file system rollback, e permette ai data scientist e ai data architect di concretizzare più velocemente le potenzialità dei modelli che progettano e creano.

Come riferito in una nota ufficiale da Chris Murley, Director of Network Operations di TownNews: «FlashBlade ci ha aiutati a migliorare esponenzialmente le operazioni dell’azienda, i centri di innovazione critica e l’esperienza degli utenti. Abbiamo registrato una riduzione del 45% dello spazio storage necessario, e gli importantissimi report cliente che in precedenza richiedevano un mese e mezzo di tempo vengono adesso completati in circa mezz’ora. Ciò si traduce in insight pratici per i nostri clienti ricevuti con settimane di anticipo sul programma. Inoltre, il nostro team infrastrutturale è composto da sviluppatori software le cui capacità e passioni sono particolarmente adatte a nuovi progetti e nuove iniziative e con FlashBlade il team può assumere un approccio pratico alla gestione dello storage liberando risorse critiche che possono essere concentrate sulle priorità più importanti per i nostri clienti».

Purity//FB 3.0, il software scale-out su cui si basa FlashBlade, è contraddistinto dal medesimo livello di semplicità e facilità d’uso delle nuove funzionalità che i clienti amano e si aspettano da FlashBlade. Pure-as-a-Service, un vero modello basato sui costi operativi, consente ai clienti di sfruttare FlashBlade attraverso un modello flessibile a consumo.

Purity//FB 3.0 propone funzionalità in grado di affrontare sfide quali:

File Replication: consente di implementare il disaster recovery dei file system. I dati read-only residenti nel sito di replica target possono essere usati con finalità di test delle procedure di DR e convalida dei dati stessi.

Object Replication: la replica degli oggetti tra due FlashBlade migliora l’esperienza degli utenti geograficamente distribuiti riducendo i tempi di latenza in accesso e aumentando il throughput in lettura. La replica degli object data in formato nativo da FlashBlade ad Amazon S3 consente la mobilità nel cloud. I clienti possono avvalersi del cloud per creare una copia secondaria, o utilizzare i servizi cloud pubblici per accedere ai dati generati on-premise.

File system Rollback: File system Rollback è una funzionalità cruciale per la protezione dei dati del file system che permette di recuperare rapidamente i file system dalle copie snapshot.

NFS v4.1 Kerberos: Kerberos fornisce un livello avanzato di sicurezza autenticando gli utenti che si connettono ai file system NFS v4.1 su FlashBlade.

Audit Log e Supporto SNMP: novità essenziali per la prontezza degli ambienti enterprise che forniscono migliori funzionalità di sicurezza, alerting e monitoraggio.

Via libera alle potenzialità dei modern real-time analytics

Praticamente tutti i vendor di analytics hanno avviato il passaggio verso architetture cloud-enabled, come Splunk SmartStore e Vertica Eon Mode. Costruita all’insegna di prestazioni, agilità e semplicità, FlashBlade è una soluzione particolarmente adatta a questi ambienti. Test interni hanno dimostrato che FlashBlade migliora di 80 volte le performance di query rispetto alle piattaforme storage tradizionali che disaggregano la componente storage da quella di calcolo. Prestazioni costantemente elevate nelle query si traducono in insight più rapidi per i clienti rappresentando un vantaggio business-critical in caso di una violazione di sicurezza o di un attacco ransomware. FlashBlade permette inoltre agli amministratori di scalare liberamente il layer di calcolo verso l’alto o verso il basso a seconda delle necessità, rendendo un ricordo la lentezza delle attività amministrative del passato.

Per Steve McDowell, Senior Analyst di Moor Insights & Strategy: «L’adozione dell’object storage, spinta dall’aumento dell’analisi dei dati in tempo reale in ambiente enterprise, è in rapida espansione, ora alla pari con il file storage. Questo crea nel settore la necessità per un’architettura storage costruita da zero, di fornire sia file che object storage nativamente veloci. Flashblade è la prima piattaforma file e object storage veloce e nativa del settore. FlashBlade permette ai clienti di scalare facilmente le prestazioni e la capacità sia per i file che per gli oggetti, in maniera invisibile all’applicazione, favorendo così una user experience più semplice e risultati di maggiore impatto per i clienti».

Come dichiarato da Matt Burr, Vice President e General Manager di FlashBlade: «FlashBlade è così speciale perché è una soluzione progettata per le pipeline di dati e le applicazioni di real-time analytics di domani all’insegna della semplicità, della facilità d’uso e delle performance – qualcosa con cui i produttori di storage legacy fanno fatica a confrontarsi. La soluzione fornisce prestazioni multi-dimensionali e offre una customer experience senza confronti nel mercato del file e object storage scale-out unificato».