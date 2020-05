Dynatrace massimizza il valore di risorse limitate al tempo del COVID-19

Dynatrace consente una risposta rapida alle richieste imprevedibili dei servizi digitali causate dalla pandemia ancora in atto



Dynatrace ha annunciato da tempo la sua offerta di un accesso di prova gratuito ed esteso alla sua piattaforma di software intelligence altamente automatizzata fino al 19 giugno 2020, mentre fino al 19 settembre 2020è previsto l’uso gratuito anche dellasua soluzione di Real User Monitoring per applicazioni cloud di terze parti.

Il tutto per aiutare le organizzazioni di tutto il mondo a ottimizzare le esperienze digitali, mantenere la produttività dei lavoratori remoti e migliorare i processi IT, di sviluppo e di business attraverso eventi previsti e imprevisti.

Alla luce di cià, Dynatrace ha annunciato nuove evidenze su come le organizzazioni di tutti i settori stanno gestendo in modo efficiente i cambiamenti imprevedibili della domanda di servizi digitali causati dal COVID-19.

Le organizzazioni hanno descritto in questo modo l’impatto che l’automazione e il supporto dell’AI e della piattaforma di software intelligence Dynatrace hanno avuto nella loro risposta a COVID-19:

“Abbiamo riscontrato un aumento del 50% delle impression sulle pagine dei siti dei clienti che utilizzano SAP Commerce Cloud rispetto alle ore di punta di momenti critici come il Black Friday e il Cyber Monday”, ha affermato Reinhard Weber, Senior Product Manager, SAP CX. “Ciò avrebbe potuto causare problemi a noi e ai nostri clienti, ma con Dynatrace abbiamo automatizzato molti dei nostri processi operativi per garantire risposte proattive a problemi come aumento della domanda, peggioramento della user experience e cambiamenti inattesi nel modo di agire. Questo significa che non solo non perdiamo tempo e risorse per spegnere gli incendi, ma anche che siamo in grado di operare in modo molto più efficiente, avendo più tempo per concentrarci sull’innovazione di prodotto”.

“Il Governo fiammingo è uno dei nostri clienti strategici da diciotto anni. Abbiamo collaborato con il Dipartimento per l’innovazione e l’imprenditorialità (VLAIO) per creare un’applicazione che elabori le richieste di sostegno finanziario da parte delle imprese locali in risposta alla crisi COVID-19”, ha dichiarato Philippe Jaeken, amministratore delegato di DXC Technology BeLux. “Le informazioni fornite da Dynatrace ci consentono di automatizzare molti aspetti della nostra pipeline di sviluppo. Questo ci permette di sviluppare nuove funzionalità più rapidamente, il che moltiplica la produttività del nostro team e accelera la nostra capacità di agire. Insieme a Dynatrace, la tecnologia DXC è stata in grado di sviluppare migliori esperienze digitali più rapidamente per il Governo fiammingo e i suoi cittadini”.

“La capacità di identificare e reagire a potenziali problemi rapidamente e prima che incidessero sui clienti era necessaria già prima della pandemia. Nell’attuale situazione, questo è fondamentale”, ha dichiarato Jay Cotton, Performance Engineer Lead, Kroger. “Poiché i nostri clienti si rivolgono ai canali online per acquistare generi alimentari come mai prima d’ora, abbiamo bisogno che l’esperienza di acquisto sia sempre senza problemi. Sebbene questo non sia facile da ottenere di fronte a una domanda senza precedenti, la nostra tolleranza agli errori deve essere in ongi caso pari a zero. Il supporto dell’AI di Dynatrace ci consente di affrontare in modo proattivo i problemi prima che abbiano un impatto sui nostri clienti, permettendoci di essere disponibili proprio quando ne hanno più bisogno”.

Come riferito in una nota ufficiale da Andrew Hittle, SVP e Chief Customer Officer, Dynatrace: «Molti dei nostri clienti e partner sono abituati a gestire picchi di domanda prevedibili, come quelli sperimentati dai retailer durante le festività natalizie o per il lancio di un nuovo prodotto. Tuttavia, COVID-19 ha cambiato radicalmente la domanda, richiedendo all’istante nuove funzionalità fondamentali per le applicazioni e l’infrastruttura cloud. L’interesse per livelli maggiori di automazione e utilizzo dell’AI per semplificare lo sviluppo, l’IT e le attività di business non è mai stato così elevato. Questo è comprensibile poiché tutte le organizzazioni cercano modi più convenienti per massimizzare il valore delle risorse limitate, rispondere più rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato e fornire il miglior supporto possibile ai clienti che vivono in un nuovo contesto dettato da COVID-19 ed entrano in una nuova normalità».