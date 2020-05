Appuntamento il 13 maggio, alle ore 10:00, con il webinar organizzato da Horsa per approfondire in maniera concreta le funzionalità e l’utilizzo della PaaS di SAP

Il 13 maggio, alle 10:00, Horsa organizza “SAP Cloud Platform: una Platform as a Service per integrare processi e applicazioni” (per iscriversi cliccare qui), un webinar durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di vedere nella pratica come SAP Cloud Platform, la PaaS di SAP, può aiutare le aziende ad automatizzare i processi, semplificare le architetture, rendere disponibili sul web i dati in modo sicuro, e in generale ridurre le attività ripetitive o a basso valore aggiunto.

Durante il webinar i processi verranno mostrati attraverso il format “demo”: si vedrà quindi nella pratica come funziona SAP Cloud Platform.

Le Platform as a Service (PaaS) sono delle piattaforme in cloud che permettono alle aziende di creare da sè la propria innovazione, adattandola alle proprie specifiche esigenze. Come? Creando nuove applicazioni che rispondono alle necessità contingenti di ogni singola azienda.

SAP Cloud Platform, integrata nativamente con gli ERP già in casa dell’azienda, è una sorta di “cassetta degli attrezzi” da cui attingere per costruire app, creare nuovi processi, automatizzare attività che permettono di lavorare in modo più efficiente e veloce, costruendo un’innovazione su misura.

Per iscriversi al webinar cliccare qui.